Oggi su Ricette sarde si parla di un piatto di carne semplice e saporito: sa cassola di pecora.

Per parlare di questa ricetta abbiamo contattato Lina Pala dell’agriturismo e azienda agricola Calavrina di Bitti.

ORIGINI. «Questo piatto si caratterizza per essere a chilometro zero: ogni ingrediente presente nella ricetta proviene dalla nostra produzione. Infatti, oltre all’allevamento del bestiame, siamo un’azienda agricola in cui vi è anche un piccolo caseificio certificato biologico. Qui oltre me, lavorano mio marito Gianni Sanna e suo fratello Salvatore, titolari dell’azienda».

INGREDIENTI. Carne di pecora, fagiolini taccola, cipolla, carota, pomodoro rosso, patate, olio evo, sale q.b. e una noce di lardo macinato.

PREPARAZIONE. «Si prepara un soffritto con cipolla, carota, pomodoro rosso, olio evo, sale q.b. e una noce di lardo macinato per insaporire. Sicuramente come quantità la cipolla prevale sulla carota.

Dopo aver fatto il soffritto, si fa rosolare la carne e poi si aggiunge l’acqua. Dal momento in cui si è aggiunta l’acqua, per la pecora occorre circa un’ora di cottura; dipende anche dal tipo di pecora, se è più o meno giovane. Più è giovane, più cuoce velocemente, mentre se è più grande ci vorrà più tempo. Quando la carne è quasi cotta, si aggiungono le patate e i fagiolini che dovranno poi proseguire la cottura per circa 7-10 minuti. Anche lì, dipende dal tipo di patate e di fagiolini che si usano. I tempi di cottura in tutto sono di un’ora/un’ora e 20 minuti. Da quando la carne inizia a rosolare occorrono circa 45 minuti. Patate e fagiolini hanno bisogno di 5-7 minuti di cottura».

