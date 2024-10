.Autunno in Barbagia dal primo al 3 novembre fa tappa a Mamoiada.

Paese in cui prosperano vigne e allevamenti, è ricco di siti archeologici, in primis il menhir sa perda pintà (o stele di boeli), un meraviglioso ritrovamento. Incantevoli le strade rurali su cui fare escursioni a piedi o in mountain bike

Il programma

1 novembre

Ore 10 – Inaugurazione manifestazione con la presentazione dei piatti tradizionali Piazza Santa Croce

Ore 10 – Lavorazione della pasta fresca a cura di Marianna Mele, via Pasubio 17/A

Ore 11 – Inizio manifestazione e apertura Tappe

Ore 11 – Lavorazione de sa sevada dolce tipico, a cura di Marinella Salva, via Manno 71

Ore 12 -Trasformazione del latte a cura di Andrea Pisu, Via Vitt. Eman.II 9

Ore 15 – Lavorazione de su gattò, dolce tipico, a cura della Pasticceria Cardenia, via Garibaldi n.2

Ore 17 – Esibizione itinerante dei fisarmonicisti locali

2 novembre

Ore 10 – Apertura Tappe

Ore 10 – Lavorazione della pasta fresca a cura di Marianna Mele, via Pasubio 17/A

Ore 10:30 – Lavorazione del torrone a cura di Giovanni Secchi, via Nuoro/Via Vitt.Eman.II

Ore 11 – Lavorazione de sa sevada dolce tipico, a cura di Marinella Salvai, via Manno 71

Ore 15 – Lavorazione de su gattò, dolce tipico, a cura della, Pasticceria Cardenia, via Garibaldi n.2

Ore 15:30 – Vestizione degli abiti tradizionali locali a cura dell’Associazione Sa Mamujadina piazza Chiesa NS Loreto (in caso di pioggia sala Centro Sociale via Vitt.Eman.II)

Ore 16 – Sfilata dei Mamuthones e Issohadores dell’Associazione Atzeni. Partenza via Vitt. Eman. II con arrivo al Museo delle Maschere Mediterranee

Ore 18 – Esibizione itinerante del Coro Nugoro Amada

3 novembre

Ore 10 – Apertura Tappe

Ore 10,30 – Lavorazione della pasta fresca a cura di Marianna Mele, via Pasubio 17/A

Ore 11 – Lavorazione de sa sevada, dolce tipico a cura di Marinella Salvai, via Manno 71

Ore 11,30 – Vestizione degli abiti tradizionali locali e fisarmonicista a cura dell’Associazione Santu Cosomo e Damianu,

piazza Chiesa NS Loreto (in caso di pioggia sala Centro Sociale via Vitt.Eman.II)

Ore 15 – Lavorazione de su gattò dolce tipico, a cura della Pasticceria Cardenia, via Garibaldi n.2

Ore 17 – Balli in piazza

ALTRI EVENTI

Lavorazione de su Filindeu a cura di Luca Floris, via Cesare Battisti fronte Chiesa NS di Loreto

L’arte del riciclo (cestini di carta) a cura di Angela Boeddu, via Cesare Battisti/fronte Chiesa NS di Loreto

Sos Babbauzzis. Esposizione di spaventapasseri e lavori artistici, a cura di Mariangela Buzzi, via IV novembre 14

Casa Museo Angioi, a cura di Enrico Angioi, Via XX settembre

Lavorazione delle Candele Artigianali a cura di Crida, c.so Vitt. Eman.III 103

Truccabimbi, pop corn, zucchero filato a cura di GiocoBimbo, c.so Vitt. Eman.III 103

Lavorazione delle Maschere tradizionale a cura di Lumeras di Davide Dessolis, c.so Vitt.Eman.III

Lavorazione delle Maschere tradizionali a cura di Antonello Congiu, vico C.so Vitt.Eman.III

Lavorazione delle Maschere tradizionali a cura di Maschere Mameli, c.so Vitt.Eman.III

Osservazione del cielo dalle ore 10 alle ore 21:30 a cura di Francesco Mele, Piazza Indipendenza

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata