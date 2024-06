Tra le Ricette sarde c’è anche un antipasto di mare semplice ma molto gustoso e amato soprattutto nella zona di Cagliari: l’insalata di polpo.

Per conoscere meglio questa ricetta ci affidiamo a Teo Sanna del ristorante “La Mola Sarda” di Cagliari.

INGREDIENTI – «Polpo fresco, preferibilmente il polpo detto verace o di scoglio, il più saporito e il migliore. Olio extravergine d’oliva, senza esagerare altrimenti potrebbe coprire il sapore del polpo. Trito di prezzemolo, aceto di vino bianco, sale. Se ci sono persone allergiche all’aceto, si può preparare una citronette con olio, trito di prezzemolo, succo di limone, sale ed eventualmente si può aggiungere un po’ di pepe a piacere. Il limone sostituisce l’aceto».

PREPARAZIONE - «È facile da realizzare seguendo alcuni accorgimenti che lo rendono molto gustoso. È preferibile utilizzare il polpo fresco, logicamente dopo averlo lavato con abbondante acqua e aver eliminato tutte le parti dei sacchetti di inchiostro, l’inchiostro stesso e gli occhi. A questo punto viene messo in abbattitore o in freezer. Si ottiene una sorta di frollatura.

Si porta ad ebollizione una pentola piena d’acqua con sale. Si prende il polpo dalla parte della testa e si immergono tutti i tentacoli - il polpo è composto da otto tentacoli e ciascuno presenta due file di ventose -. Questa operazione va ripetuta almeno tre volte per far sì che i tentacoli rimangano ben arricciati. La cottura del polpo continua con la pentola coperta da un coperchio. Si calcolano almeno 20 minuti di bollitura per un polpo da 800-900 grammi. Si può controllare la cottura del polpo con una forchetta o un forchettone. Una volta che la cottura è ultimata, il polpo si lascia raffreddare nella sua stessa acqua, si scola e si mette poi a riposare in frigorifero per un paio di ore. A questo punto si prepara l'insalata vera e propria: il polpo viene tagliato a pezzetti o a dadolini. A parte viene preparata un'emulsione di olio, sale, un po’ di aceto e del prezzemolo tritato. Essendoci ultimamente molte persone allergiche all’aceto, si può preparare una citronette composta da olio, trito di prezzemolo, succo di limone ed eventualmente si può aggiungere un po’ di pepe a piacere. A questo punto la si serve in un piatto di portata».

CONSERVAZIONE - «Si conserva tranquillamente in frigorifero per due giorni, senza perdere il proprio sapore».

