Su Ricette Sarde oggi vi parliamo di un primo piatto semplice, diffuso su tutto il litorale dell’Isola e nato nell’area costiera meridionale: la pasta con cozze e pane fritto al profumo di limone.

Origine: aree costiere meridionali

Diffusione: litorali dell’Isola

Tempo: 45 minuti

Difficoltà: bassa

Ingredienti: pasta a scelta 400 g, cozze 1 kg, pane civraxiu raffermo 200 g; aglio 2 spicchi, cipolla mezza, prezzemolo 1 mazzetto, limone 1, olio extravergine d’oliva mezzo bicchiere, sale, pepe.

Preparazione

- Ridurre il pane raffermo a cubetti.

- Soffriggere aglio e cipolla tritati per 4 minuti a fuoco medio, in metà dell’olio; salare e pepare.

- Rosolare il pane, in un altro tegame, con un velo d’olio e a fiamma alta, finché inizia a colorarsi; spegnere, coprire e tenere da parte, al caldo.

- Ripulire le cozze sotto l’acqua corrente e passarle in tegame farle aprire, a fuoco alto, per alcuni minuti; eliminare, se si vuole, una parte dei gusci (altri 5 minuti).

- Conservare il liquido di cottura, dopo averlo filtrato (2 minuti).

- Bollire la pasta in acqua salata per 10 minuti o per il tempo necessario, in base al tipo prescelto.

- Grattugiare la buccia del limone e spremere il succo di una metà; affettare sottilmente l’altra metà.

- Versare le cozze nel tegame del soffritto, inumidirle con il loro liquido, poi con qualche cucchiaio d’acqua della pasta e continuare per 2 minuti a fuoco basso, finché inizia a formarsi un sughetto.

- Aggiungere metà del prezzemolo, il succo e la buccia del limone; mescolare delicatamente per 1 minuto e spegnere.

- Scolare la pasta molto al dente.

- Versarla nella salsa ben calda e mescolare.

- Unire infine anche il pane fritto, cospargere con il restante prezzemolo tritato, guarnire con le fettine di limone e servire caldo.

Vino consigliato

Bianco Torbato di Alghero.

