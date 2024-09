Su Nou Orruendeche, letteralmente il nodo che sta per cadere, è una meraviglia della natura che si trova nell’area boschiva di Ghea. Questa “balancing rock” garantisce un panorama mozzafiato, è uno dei posti da vedere in Sardegna.

Storia e curiosità

Si tratta di due massi granitici sovrapposti uno sull’altro che si affacciano sul verde e sui due laghi simbolo di questo territorio, il lago Benzone e il lago Omodeo. È possibile visitarne l’interno grazie a un passaggio ai suoi piedi che porta a una incredibile stanza naturale che garantisce una visuale eccezionale. Se possibile, meglio visitarlo meglio al tramonto, quando le rocce e la natura circostante si tingono di rosso. Un altro celebre monumento naturale ad Austis è Sa Crabarissa, una roccia granitica alta oltre 50 metri che assomiglia a una donna in costume sardo. Di qui la leggenda secondo cui questa roccia è in realtà una donna di Cabras pietrificata dal dolore per aver perso l’amore di un uomo austese.



Come arrivare a Su Nou Orruendeche

Ecco il percorso per raggiungere Su Nou Orruendeche: dal centro di Austis bisogna svoltare su Via Lazio e proseguire seguendo i cartelli fino a un piccolo spiazzo in mezzo alla natura. Lì è possibile parcheggiare l’auto e iniziare il percorso a piedi, piuttosto breve, in discesa fino alla roccia. Sulla strada si incontra prima Sa Conca de Oppiane e poi finalmente si arriva a Su Nou Orruendeche.

