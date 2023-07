Il mare è l’indiscusso protagonista di Santa Teresa Gallura, borgo di circa cinquemila abitanti che d’estate si moltiplicano con l’arrivo di decine di migliaia di turisti, che la animano fra aperitivi in locali alla moda e musica dal vivo. La spiaggia La Balcaccia o Cala Balcaccia è una delle più belle spiagge della zona. Perfetta per una giornata di relax e per vedere il tramonto.

Come arrivare alla spiaggia La Balcaccia – Per giungere a questa bella spiaggia occorre imboccare una strada privata (chiedendo il permesso al proprietario), che inizia sempre dalla ss133bis, poco più avanti del bivio di Marazzino (sempre a sinistra, nord). Si tratta di uno sterrato, che comunque termina sulla collina sopra la spiaggia, ad una discreta distanza dalla costa. La spiaggia va raggiunta infine a piedi; più semplice arrivarci in barca, ma solo con mare calmo.

Le caratteristiche uniche di La Balcaccia – Solitaria e selvaggia, ad ovest e nell’entroterra, Cala Balcaccia si trova in una cala ed è piccola, con sabbia dorata chiara, fine, grossolana nel settore est. Il mare è cristallino con colori che variano dal verde all’azzurro.

Il patrimonio naturale di La Balcaccia tra flora e fauna – La spiaggia è delimitata da promontori rocciosi coperti di arbusti della macchia mediterranea. Gli scogli tutto intorno rendono il paesaggio ancora più bello. Nelle giornate più terse si vede persino il profilo frastagliato della Corsica.

Attività e attrazioni nelle vicinanze – La spiaggia è completamente selvaggia e non ha alcuna infrastruttura. Oltre a nuotare e prendere il sole si può fare anche kayaking. Da non perdere in zona la Batteria Ferrero, rudere di fortificazioni della seconda guerra mondiale con postazioni di artiglieria, bunker, caserme e miniere. I complessi archeologici più interessanti sono nuragici: Lu Brandali e sa Testa.

Consigli pratici per visitare la spiaggia La Balcaccia – La morbida sabbia non richiede scarpe speciali. Ci si può andare da soli per rilassarsi ma è consigliata anche per chi ama l'escursionismo. Anche in alta stagione non è mai affollata, proprio perché raggiungerla non è molto semplice.

(Unioneonline/D)

