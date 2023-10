Da Pedra Longa, blocco calcareo-dolomitico e parte integrante (staccatasi) del vastissimo tavolato di Baunei, si arriva verso la maestosa Punta Giradili, “tetto” del golfo, con 700 metri e più tra le falesie più alte del Mediterraneo. Il percorso di trekking (impegnativo) copre una delle parti più incredibili dell’Ogliastra.

Punta Giradili: dove si trova e come arrivare – Seguire la statale 125 per Baunei e girare a sinistra prima di entrare in paese. Continuare per la ripida salita, girando a destra al primo tornante (indicazione Monte Ginnirico) e seguire la stradina sterrata fino al punto in cui si congiunge ad un’altra strada. Girare a destra, proseguire giù per la valle e poi su dopo il secondo tornante girare a destra nell’area aperta di Cuile Despiggiu. Parcheggiare qui e procedere a piedi.

Una tappa immancabile del Selvaggio Blu – Il modo più affascinante per scoprire l’Ogliastra è attraverso itinerari a piedi che dalle falesie digradano sulla costa. Il Selvaggio Blu è un itinerario di una settimana che conduce da Santa Maria Navarrese, frazione costiera baunese, a Cala Gonone, il trekking più arduo in Italia con tratti “alpinistici”e scenari stupendi tra rocce e mare. La prima mini-tappa arriva a Pedra Longa, suggestivo avvicinamento e preparazione alle prove ben più impegnative dei giorni successivi, come quella per Punta Giradili.

Is Cuiles: gli antichi ovili nel cuore della montagna – Durante le camminate nei sentieri del Supramonte ci si può imbattere in "sos Cuiles", strutture abitative utilizzate dai pastori fino agli anni ‘70. In italiano ovile, hanno una forma simile a quella di una capanna, forse con una tecnica costruttiva che deriva dalla cultura nuragica. Spesso le mura diroccate si mischiano proprio con le rovine nuragiche.

Consigli per un'escursione sicura – Il percorso non è per principianti e richiede un buon allenamento. Indispensabili abbigliamento adeguato, scarponi da trekking, pantaloni lunghi, cappellino, uno snack e una consistente scorta d’acqua: almeno 2 litri d’inverno e 3 litri in primavera ed estate.

