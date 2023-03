Con le sue due spiagge circondate interamente dal mare turchese, che si aprono a ventaglio dalla penisola l’Isuledda, Porto Pollo in Sardegna è un paradiso.

Descrizione della spiaggia – Un cordone sabbioso di 50 metri, formato dalla foce del fiume Liscia, collega la terraferma e l’Isuledda, nota anche come Isola dei Gabbiani. La penisola, circondata da mare cristallino con tonalità blu e turchese e dominata dal verde della macchia mediterranea, ha una superficie di 18 ettari all’interno del territorio di Palau. La spiaggia lunga di sabbia rossiccia è circondata da dune i cui rilievi superano i 23 metri di quota e cadono direttamente sul mare con ripide pareti verticali. L’arenile ha un fondo di sabbia color crema, mentre il fondale è poco profondo.

Come raggiungere la spiaggia di Porto Pollo – Si percorre la ss133 da Palau a Santa Teresa (verso ovest), voltando in direzione nord (bivio segnalato al km 43,400, a km 2,5 circa) per giungere (km 3,3 circa) alla frazione balneare di Porto Pollo e all’omonima spiaggia posta a destra (est) del caratteristico Istmo L’Arenaria, che collega la Sardegna con l’Isola dei Gabbiani.

Quali attività si possono fare a Porto Pollo? – La località è famosa per essere patria degli appassionati di surf, windsurf, kitesurf e tutti gli sport a vela. Si può anche noleggiare un kayak. Il vento è costante praticamente tutto l'anno e adatto per praticare queste attività in sicurezza, sia per principianti che per esperti. Campioni da tutto il mondo possono scegliere tra la baia di ponente, sopravento, e quella di levante, sottovento.

Quali servizi sono presenti nella spiaggia di Porto Pollo? – La spiaggia è attrezzata e ci sono anche numerosi bar e ristoranti. La sera c’è grande vita notturna, con le scuole di sport acquatici e i bar che si trasformano in locali con musica dal vivo. Presenti servizi adatti a diversamente abili, camping, ampio parcheggio, noleggio natanti e attrezzatura balneare.

Qual è il periodo migliore per andare a Porto Pollo? – Non solo l’estate: le caratteristiche termiche garantiscono in tutte le stagioni una brezza costante adatta a praticare le attività sportive.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata