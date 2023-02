Un luogo talmente affascinante con un’acqua talmente limpida da sembrare degno di Venere, la dea romana della bellezza. Stiamo parlando delle Piscine di Venere, un vero e proprio angolo di paradiso, tra i più noti della Sardegna. Uno dei luoghi dell’Isola da visitare assolutamente.

Dove si trovano? – Le Piscine di Venere sono delle calette che costellano la costa di Baunei, nel Golfo di Orosei, in Ogliastra.

Come si arriva via terra – Per arrivare via terra è possibile percorrere i sentieri per il trekking, attraverso il Supramonte. Un itinerario consigliato però solo a escursionisti esperti.

Come si arriva via mare – Per arrivare via terra è possibile effettuare anche una minicrociera: le Piscine di Venere sono infatti raggiungibili in circa mezz’ora di gommone dai porti di Santa Maria Navarrese o di Cala Gonone (Dorgali).

Caratteristiche – Lucentezza, limpidezza e i colori brillanti del mare delle Piscine di Venere sono dovuti alle numerose risorgive d’acqua dolce che sgorgano nella scogliera prospiciente e alle rocce calcaree chiarissime che punteggiano il suo fondale prevalentemente sabbioso.

Cosa vedere vicino alle Piscine di Venere – Nel territorio di Baunei, vicino a Grotta del Fico e Cala Sisine, c’è Cala Biriola, una spiaggetta di sassolini bianchi, protetta dalla scogliera di falesia calcarea. Il portale Sardegna Turismo segnala anche Cala Sisine, «spiaggia che si apre alla fine di un canalone, un tempo letto di un fiume. Accanto si apre la grotta del Miracolo, prodigio della natura fatto di stalattiti e stalagmiti dalle forme più sorprendenti. Più a nord l’ultima spiaggia baunese - a metà con Dorgali - è Cala Luna, altro luogo magico, simbolo dell’Isola. Verso sud, la tua minicrociera toccherà la celebre Cala Mariolu, caratterizzata da sassolini simili a confetti, e il suo naturale, bellissimo, proseguimento, Cala dei Gabbiani. Infine nella parte meridionale del golfo, ecco Cala Goloritzè, altra perla del Mediterraneo: mare turchese, sassolini bianchi e il pinnacolo dell’Aguglia a dominarla dall’alto».

