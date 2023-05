Tra i luoghi da visitare in Sardegna c’è senza dubbio il parco Aymerich, nel territorio di Laconi. Un’oasi di 22 ettari, il più grande parco urbano della Sardegna, un vero museo naturale.

Perché si chiama Parco Aymerich? – L’autore dell’autentica riserva naturale fu don Ignazio Aymerich Ripoll, appassionato di botanica, che importò piante rare a partire da metà XIX secolo, in ogni suo viaggio fuori dall’Isola.

Storia del Parco Aymerich di Laconi – L’area è appartenuta sino al 1990 a una famiglia di marchesi, feudatari di questo lembo di terra.

Cosa vedere al parco Aymerich – L’itinerario inizia da un rigoglioso boschetto di lecci, querce, olivi e carrubi, intervallati da cavità naturali, ruscelli, cascatelle e laghetti. Si possono ammirare anche orchidee, piante esotiche, come i maestosi cedri del Libano e dell’Himalaya, alberi dalle dimensioni eccezionali. O ancora pino di Corsica, faggio pendulo, magnolia grandiflora e taxus baccata, detto “albero della morte”. L’acqua abbonda tutto l’anno.

Imperdibili le rovine del castello Aymerich, costruito nel XIII secolo per controllare i confini tra giudicati d’Arborea e di Cagliari e protagonista dei conflitti tra i due “regni”. La sua torre maestra di origine spagnola fu trasformata in carcere intorno al XVIII secolo. L’edificio è rettangolare, a due piani, preceduto da un ingresso ad arco e attraversato da un passaggio voltato a botte che conduceva a un’ampia corte. Il palazzo presenta porte e finestre decorate con eleganti cornici gotico-catalane. Un porticato precede un vano lungo circa 35 metri, diviso in vari ambienti. Nel piano superiore viveva la nobiltà, in quello inferiore la servitù. Da non perdere le grotte usate durante la seconda guerra mondiale come riparo dai bombardamenti.

Come raggiungere il parco di Laconi – Laconi si raggiunge in auto da Oristano in un’ora (lungo la statale 442) e in un’ora e 45 minuti da Nuoro (via Ghilarza lungo la 131 Dcn). Raggiunta Laconi, all’altezza di Piazza Marconi si percorre una caratteristica strada del centro storico e, dopo qualche centinaio di metri, si giunge all’ingresso principale in località Su Acili.

Gli orari per accedere al parco di Laconi – L'ingresso al Parco Aymerich è aperto dalle 8 alle 20 d’estate, e dalle 8 alle 16 d’inverno con orario continuato. Si consiglia l'uso di abbigliamento e scarpe idonee per la visita.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata