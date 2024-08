Cosa fare a Ferragosto in Sardegna?

Sono tantissimi gli eventi previsti a Ferragosto in Sardegna. Ecco una carrellata delle principali idee per Ferragosto in Sardegna.

Concerti e altri eventi

Partiamo da Musica sulle Bocche 2024, il festival musicale internazionale che si terrà dal 4 al 25 agosto tra Castelsardo e Alghero. Un evento imperdibile con artisti da tutto il mondo.

Dal 14 al 17 agosto andrà in scena il Red Valley Festival 2024: quattro serate con protagonisti alcuni tra gli artisti principali della scena musicale italiana e internazionale.

Ad Arbatax torna l’Arabax Music Festival con musica dance, pop e rap nella splendida cornice delle Rocce Rosse.

Sagre e festività della tradizione

Appassionati di sagre in Sardegna? Ecco qualche idea per divertirsi in Sardegna.

Ad Aritzo si terrà la Sagra della Carapigna con eventi, degustazioni gratuite, artigianato e tradizioni. Al Porto di Alghero il 15 agosto ci saranno i fuochi d’artificio.

Il 14 agosto appuntamento con la Discesa dei Candelieri o Faradda, come i sassaresi sono soliti chiamarla.

Ad Arzachena fuochi d’artificio, musica dal vivo, mercatini, spettacoli acrobatici.



Le spiagge

Non potete rinunciare a una spiaggia paradisiaca anche nel giorno di Ferragosto? Ecco le spiagge più belle in Sardegna.

