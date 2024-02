I sotterranei dell’Ospedale civile San Giovanni di Dio, nel cuore di Cagliari, sono un vero gioiello nascosto della Cagliari sotterranea. Uno dei luoghi nascosti di Cagliari da visitare.

La galleria sotterranea – Il lungo passaggio sotterraneo si nasconde proprio sotto l’andito principale del presidio più antico della città. Un luogo recondito creato nella roccia dall’uomo, un dedalo di gallerie molto suggestivo. La galleria si estende per 260 metri scendendo di circa 7 metri al di sotto della pavimentazione stradale.

L'Ospedale civile di Cagliari – L’ospedale stesso, il cui progetto fu affidato all’architetto Gaetano Cima, è una delle più interessanti architetture del XIX secolo realizzate in Italia: sostituì l’antico Ospedale medievale di S. Antonio di Vienne, già operante a Cagliari dal XIV secolo. Fu costruito in un luogo elevato nel punto d’incontro tra il quartiere di Stampace e il versante Ovest di Castello, non troppo distante da Piazza Yenne. Oggi, con la sua imponente facciata neoclassica, è una delle più note architetture della città. Il lungo prospetto principale presenta tre avancorpi; quello centrale, corrispondente all'ingresso principale, presenta un pronao con sei colonne doriche, alte dieci metri, che reggono una trabeazione con fregio decorato a metope e triglifi. Superato un portico, si accede ad un vasto atrio a pianta circolare, dove ampi finestroni si aprono sul cortile centrale.

Via di fuga nel Medioevo – Secondo una leggenda, la galleria faceva parte della via di fuga dei castellani in caso di assedio. Un percorso scavato nella roccia che dal quartiere di Cagliari Castello si dipanava nelle profondità della terra e sbucava nella zona lambita dal mare. Dalle più recenti ricognizioni speleologiche del Gruppo Cavità Cagliaritane si è scoperto però che questa cavità sarebbe sorta solo dopo il 1800.

Il rifugio dai bombardamenti – Durante la Seconda guerra mondiale furono centinaia i cagliaritani che trovarono riparo dai bombardamenti nel rifugio sotterraneo. La città di Cagliari, all’epoca, non aveva rifugi anti-aerei e così le autorità decisero di sfruttare le cavità sotterranee. Lungo le pareti sono visibili diverse stanze scavate nella roccia che portano ancora i segni delle mine esplosive.

Come arrivarci – L’accesso al sotterraneo è praticabile attraverso due cunicoli inclinati che dal cortile dell’ospedale immettono nella galleria principale.

Come visitare la galleria – Nella galleria si organizzano varie visite guidate.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata