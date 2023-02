Sabato 4 marzo è il B&B Day, in tutta Italia come in Sardegna.

Nella “giornata nazionale dei bed & breakfast italiani” si dorme gratis in tutte le strutture che aderiscono all’iniziativa.

Bisogna tuttavia pernottare almeno due notti: se si prenota per il 3 e il 4 marzo, o per il 4 e il 5, o ancora per il 3, 4 e 5 la notte del 4 marzo è gratuita.

Il momento adatto per risparmiare e concedersi un weekend fuori porta, quindi. Alla scoperta delle bellezze naturali, storiche e archeologiche dell’Isola. E, perché no, anche delle spiagge.

Nell’Isola aderiscono numerose strutture: si spazia dalle città come Cagliari e Sassari alle zone di mare come San Teodoro, Solanas e Sant’Antioco. Non mancano le offerte in borghi interni come Escolca e Bottidda.

Si spazia da villette a casali di campagna, da piccole casette familiari ad antiche ville.

Qui l’elenco delle strutture sarde che aderiscono all’iniziativa.

