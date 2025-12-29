Capodanno in Sardegna, la parola come buon auspicioUn modo per affidare al linguaggio ciò che il futuro ancora non mostrava
Durante la notte del 31 dicembre e nella giornata del primo gennaio prima che il calendario cambiasse pagina, cambiava la voce.
L’anno veniva chiamato, nominato, quasi convocato attraverso brevi versi tramandati nel tempo.
In quei giorni la filastrocca era una formula augurale, un gesto condiviso, un modo per affidare al linguaggio ciò che il futuro ancora non mostrava.
Tra queste parole rituali, una ricorreva con particolare insistenza: “A sa noa!”, all’anno nuovo.
«Gennarxu est passau, nì nieddu nì braxu mi nd’at tocau.
Friaxu, su pilloni prenit su scraxu.
Martzu. Chi bis chi fàciu unda, piga sa scova e munda…
Chi non accarraxu su surcu, strexidindi su bruncu.
Abrili, torrat lèpori a cuili.
Nì Maju sentz”e soli, nì bagadia sentz”e amori.
A Làmpadas chini no podit messai, spigat.
Mes”e Argiolas depidori, Austu pagadori.
Cabudanni. In s’àiri is brebeis, àcua fintzas a is peis.
Mes”e Ladàmini. Po santu Simoni dònnia tapu bàndat a su cuponi.
Donniasantu. Po santu Martinu in dònnia carrada est prontu su binu.
Mes”e Idas. Intr”e dias mannas e festas nodias nci acabant de passai is cidas.
A Sa Noa! – Deus bollat!»