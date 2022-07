Dopo la storica camminata spaziale dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, ecco circolare sui social un incredibile scatto dallo spazio attribuito alla stessa astronauta.

Un selfie che la ritrae con il casco di colore azzurro e la Terra nello sfondo. Città illuminate collegate da file di luci costellano la superficie del nostro pianeta, formando un panorama mozzafiato per quello che sembra il selfie del secolo.

Ma la foto è un falso! Un abile montaggio di qualche appassionato che ha ingannato migliaia di persone. Consoliamoci allora con un vero selfie dallo spazio, quello che fece l'astronauta italiano Luca Parmitano nel luglio del 2013, durante la sua EVA (Extravehicular activity).

Il selfie di Luca Parmitano (ESA/NASA)

Scrisse Parmitano nel suo blog: "Un’alba spaziale, con i colori che con una rapidità indescrivibile assorbono il nero e il bianco e il grigio in un’esplosione cromatica. Siamo sopra il nord Africa, e il rosso, il giallo, l’amaranto, l’ocra riempiono i miei occhi di meraviglia (...). Prima di rientrare, non possiamo fare a meno di scattare ancora qualche foto. Poi mi giro, e lancio un ultimo sguardo alla Terra, sospesa come un gioiello nel velluto nero dello spazio".

