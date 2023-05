Un team di astronomi ha scoperto un pianeta di tipo terrestre che potrebbe ospitare un'intensa attività vulcanica. Battezzato "LP 791-18 d", questo mondo si trova a circa 90 anni luce dal nostro sistema solare ed è stato scoperto dagli astronomi del "Trottier Institute for Research on Exoplanets (iREx)", presso l'Università di Montreal. Grazie alle osservazioni dei telescopi spaziali TESS e Spitzer, combinate con quelle dei telescopi a terra, gli astronomi hanno scoperto questo mondo simile alla Terra. LP 791-18 d orbita attorno ad una piccola stella rossa assieme ad altri due pianeti rocciosi, ed ha un lato perennemente esposto alla stella, mentre l'altro resta in ombra.

Studiando il sistema planetario, gli astronomi hanno scoperto che il nuovo pianeta si trova a subire l'azione gravitazionale del compagno più grande LP 791-18 c. Ogni passaggio ravvicinato del pianeta più massiccio deforma LP 791-18 d, creando un attrito interno che può riscaldare le profondità del pianeta inducendolo a produrre un'intensa attività vulcanica sulla sua superficie.

«LP 791-18 d ha un lato costantemente rivolto verso la sua stella», ha dichiarato Björn Benneke, professore di astronomia presso l'iREx, «Il lato diurno è probabilmente troppo caldo per l'esistenza di acqua liquida sulla superficie. Ma la quantità di attività vulcanica che sospettiamo sia presente su tutto il pianeta potrebbe sostenere un'atmosfera, che permetterebbe all'acqua di condensare sul lato notturno».

La possibile esistenza di mari e laghi nel lato notturno, assieme ai materiali espulsi dalle eruzioni vulcaniche, potrebbe fare di questo stano mondo vulcanico un possibile candidato ad ospitare la vita. Il nuovo telescopio spaziale James Webb Space Telescope potrebbe osservare nei prossimi anni l'atmosfera di LP 791-18 d e svelare se questo mondo possa essere una culla per la vita.

