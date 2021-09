In questo inizio di settembre la Luna è ormai visibile solo poche ore prima che sorga il Sole, e la notte è caratterizzata dalla presenza dei pianeti Giove e Saturno, con la piena visibilità della via Lattea e delle costellazioni estive.

In questo fine settimana, il Planetario de l’Unione Sarda propone l’osservazione del cielo al telescopio di Giove con le sue Lune e di Saturno con i suoi anelli. Il primo appuntamento è sabato 4 settembre a Teti, per un evento svolto in collaborazione con TACS e Astroturismo Sardegna.

Si inizia alle ore 21:00 con lo spettacolo teatrale e musicale “Callisto Cassiopea” con Mia Rubini e Mariano Cirina voci narranti e Chiara Vittone all’arpa, a seguire l’osservazione delle costellazioni e con un telescopio dei pianeti. Il secondo appuntamento è domenica 5 settembre alle ore 20:30 a Cagliari, presso il Planetario de l’Unione Sarda, per lo speciale “La notte di Giove e Saturno”, dove si conosceranno le curiosità su questi splendidi pianeti e li si potrà osservare al telescopio.

Per informazioni: 0706013552

