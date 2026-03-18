Il Sardinia Radio Telescope compie un importante passo avanti nella ricerca astronomica grazie a una nuova tecnica chiamata super risoluzione, sviluppata dai tecnologi di Istituto Nazionale di Astrofisica. Si tratta di un’innovazione che permette al grande radiotelescopio sardo di osservare l’universo con un livello di dettaglio superiore rispetto a quanto consentito finora dai limiti fisici tradizionali.

In astronomia, il potere risolutivo di un telescopio indica la capacità di distinguere particolari molto piccoli negli oggetti celesti osservati: più alta è la risoluzione, più nitida è l’immagine ottenuta. Normalmente questo valore dipende dalle dimensioni dello strumento e dalla lunghezza d’onda utilizzata, fattori che fissano un limite fisico difficile da oltrepassare.

La nuova tecnica consente invece di andare oltre questo limite sfruttando una caratteristica unica del Sardinia Radio Telescope: la sua superficie modellabile, cioè un sistema di pannelli mobili che può essere regolato con estrema precisione. Attraverso questa configurazione avanzata, il telescopio riesce a correggere meglio il segnale ricevuto e a ottenere immagini radio più dettagliate.

Il risultato è particolarmente importante perché apre nuove prospettive nello studio di galassie, stelle e fenomeni cosmici lontani, migliorando la capacità di analizzare strutture finora poco distinguibili.

Questo successo scientifico non riguarda solo la Sardegna: la tecnica potrà essere applicata anche ad altri radiotelescopi nel mondo, rendendo il Sardinia Radio Telescope un punto di riferimento internazionale nel settore dell’astronomia radio.

A cura di Manuel Floris – Astrofisico e direttore de "Il Planetario de L'Unione Sarda"

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