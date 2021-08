Le caldi notti estive conciliano la possibilità di osservare il cielo notturno e dopo la Luna Piena di fine agosto, sono sempre osservabili i due giganti del Sistema Solare, Giove e Saturno. Per chi li volesse cercare, basta guardare dopo il tramonto nella direzione sud-est per vederli come due stelle, con Giove brillante sulla sinistra e Saturno più debole sulla destra. Per dare modo ai tanti di osservare al telescopio i due pianeti ed ammirare un cielo senza Luna con tanti oggetti celesti, il Planetario de l’Unione Sarda ha organizzato per questo fine settimana vari appuntamenti.

Sabato 28 agosto al Carolina Ranch di Sant’Antioco, dopo la visita ad una tomba dei giganti per ammirare il suo orientamento astronomico e vedere il tramonto del Sole, calata la notte si potranno osservare le costellazioni con le loro storie e miti, mentre il telescopio verrà puntato verso i pianeti e tanto altro.

Domenica 29 agosto due appuntamenti in contemporanea, il primo al Nuraghe Diana in collaborazione con il Comune di Quartu dove, dopo la visita al Nuraghe accompagnati dall’archeologa Patrizia Zuncheddu, si proseguirà con una suggestiva osservazione per scoprire il cielo notturno del popolo nuragico e, grazie ad un potente telescopio, si punteranno i giganti del Sistema Solare.

Secondo appuntamento al Tempio di Antas a Fluminimaggiore, in collaborazione con la cooperativa StartUno: nella splendida cornice del tempio punico-romano si ammirerà la Via Lattea, le costellazioni estive, e con un potente telescopio vari oggetti celesti, compresi Giove e Saturno.

Per informazioni lo staff del planetario è reperibile al numero 070/6013552.

