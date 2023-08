Dopo lo spettacolo delle stelle cadenti di San Lorenzo e la prima Superluna di agosto (in attesa della seconda, la cosiddetta “Luna Blu”), Saturno si prepara a diventare – per una notte – il protagonista assoluto del cielo notturno. E lo farà nella notte in cui raggiunge la distanza minima dalla Terra. Ecco che il 27 e 28 agosto uno dei pianeti più spettacolari del Sistema Solare sarà osservabile nelle migliori condizioni A renderlo particolarmente brillante anche il fatto che si trova all'opposizione, cioè opposto al Sole rispetto alla Terra.

«L'opposizione ci consente di osservarlo per l'intera notte, inizialmente a Sud-Est, in seguito verso Sud nelle ore centrali della notte, infine a Sud-Ovest prima del sorgere del Sole», spiegano dall'Unione Astrofili Italiani. Il pianeta si trova anche alla minima distanza dalla Terra, ossia poco più di 1 miliardo e 310 milioni di chilometri e questo permette si osservarlo «alla massima luminosità e con le maggiori dimensioni apparenti», confermano gli astrofili della Uai.

Al telescopio, concludono, saranno ben visibili anche i suoi celebri anelli, che «saranno più luminosi del solito, in quanto l'ombra delle particelle che costituiscono gli anelli stessi è ridotta al minimo».

