Ci sono i fumetti con testi e audio dei personaggi di Walt Disney, le ricette di Nonna Papera, i giochi in movimento, i kit educativi, nella nuova campagna “W la Salute” lanciata dal ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto superiore di Sanità e Giunti Editore, dedicata ai bambini e diffusa nelle scuole per parlare ai più piccoli e sensibilizzarli sulla corretta alimentazione, sui benefici dell’attività fisica, sul possesso responsabile di animali da compagnia, ma anche sui rischi legati all’abuso di telefonini e videogiochi.

Primo passo: imparare a lavarsi, bene e spesso, le mani. In un film di Woody Allen c’era un vecchio professore che, aperto il rubinetto e con le mani insaponate canticchiava per due volte “tanti auguri a te…”: sosteneva che quello era il tempo giusto per renderle veramente pulite.

Qui si propone un poster da stampare, con i diversi step, sotto ciascuno dei quali scrivere una strofa della propria canzoncina preferita, e la disinfezione diventa un’azione divertente.

Poi si entra in cucina, ovviamente sempre con un adulto, e si preparano tante facili pietanze, gustose e sane. È importante suggerire ai bambini di mangiare in modo vario e colorato, per garantirsi ogni giorno un apporto completo ed equilibrato di vitamine, sali minerali e altri nutrienti. Infatti, i cinque colori che caratterizzano la frutta e la verdura - bianco, giallo-arancione, rosso, verde e viola – sono indicativi delle diverse sostanze nutritive in esse contenute. Queste sostanze hanno proprietà benefiche per l’organismo e sono preziose per la salute.

I frutti e i vegetali di colore bianco contengono fibre, sali minerali (soprattutto potassio), vitamina C e selenio; i gialli e gli arancioni sono ricchi di vitamine e betacarotene; quelli rossi contengono licopene e antocianine; i verdi acido folico, magnesio e luteina; i viola sono ricchi di antocianine, vitamina C, potassio e magnesio. Inoltre è fondamentale far passare il messaggio che un’alimentazione sana è prima di tutto un’alimentazione gustosa. Mangiare correttamente non deve essere un’eccezione, ma la normalità: non un sacrificio ma un piacere. I bambini sono curiosi e amano giocare: per questo, insistere sui colori e sulla varietà significa valorizzare il cibo anche come scoperta e divertimento.

Ancora: accompagnati da disegni e brevi spiegazioni, ecco l’attività fisica ludica da fare con gli amici all’aria aperta: rubabandiera, campana, nascondino dinamico, macchia, staffetta a circuito, calcetto, la corsa del soldato. Ad esempio, le statue: le bambine e i bambini ballano a tempo di musica (l’ideale è alternare ritmi diversi tra loro per evitare la monotonia). Quando il direttore di gioco ferma la musica, i partecipanti devono immobilizzarsi, come fossero statue, per 30 secondi. Chi si muove o perde l’equilibrio viene eliminato.

Nel kit ci sono la guida per gli insegnanti e 25 opuscoli per i bambini, con storie a fumetti inedite, informazioni e curiosità.

in Italia i bambini di 8-9 anni in sovrappeso sono il 19% e con obesità il 9,8%. Tra questi, con obesità grave il 2,6%. Sono i dati relativi al 2023 elaborati da Okkio alla Salute, il sistema di sorveglianza nazionale coordinato dal Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità. La sorveglianza ha interessato tutte le Regioni e Province Autonome e ha coinvolto oltre 50mila bambini e le loro famiglie.

Quasi 2 bambini su 5 non fanno una colazione adeguata al mattino e più della metà consuma una merenda troppo abbondante a metà mattina, 1 su 4 assume quotidianamente bevande zuccherate/gassate e consuma frutta e verdura meno di una volta al giorno. Il 37 mangia i legumi meno di una volta a settimana e più della metà di loro consuma snack dolci più di 3 giorni a settimana.

I dati sull’attività fisica evidenziano che 1 bambino su 5 non ha svolto attività il giorno precedente il sondaggio, più del 70% non va a scuola a piedi o in bicicletta e quasi la metà trascorre più di 2 ore al giorno davanti alla Tv, al tablet o al cellulare. Ecco allora che entra in gioco la scuola con il suo ruolo formativo ed educativo: bambine e bambini di oggi educati a uno stile di vita salutare saranno gli adulti del domani in buona salute.

