Il fascino del Vermentino non smette di catturare. Incanta anno dopo anno wine lover, appassionati ed esperti giudici. Un vitigno e un vino che nell’ultimo decennio si sono rivelati veri fuoriclasse attirando regolarmente le attenzioni del complesso mercato internazionale. Ecco perché si carica di grande valore il nuovo appuntamento del concorso dedicato a questo straordinario bianco che unisce sponde opposte e territori distanti. La quarta edizione dei campioni nazionali, competizione autorizzata fin dal 2017 dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, quest’anno si svolge in Toscana, precisamente a Massa, da venerdì 2 a domenica 4 maggio, presso l’elegante sala degli Svizzeri del palazzo Ducale. Un appuntamento patrocinato da Comune di Massa, Consorzio tutela del Candia dei Colli Apuani, Consorzio tutela vini Maremma toscana, Consorzio di tutela dei vini Dop e Igp Colli di Luni Cinque Terre Colline di Levanto e Liguria di Levante, Federazione delle Strade del Vino dell’olio e dei Sapori di Toscana, Accademia italiana della Vite e del Vino, Assoenologi Sardegna, Assoenologi Toscana, Confcommercio Nord Sardegna, Distretto Sardegna Bio, Epulae Accademia internazionale di enogastronomia. Dunque, dopo tre edizioni sarde, con l’ultima organizzata a maggio 2023 a Quartu Sant’Elena, stavolta il blasonato concorso lascia l’Isola per raggiungere la storica terra dei rinomati vini.

«Il Vermentino è una delle uve più note e conosciute di tutto il bacino mediterraneo, in Italia sono sempre di più i produttori che puntano su questa varietà per via della sua ecletticità in termini di vinificazione e la sua resilienza ai cambiamenti climatici», spiega Mario Bonamici, presidente della APS Promo Eventi (organismo ufficialmente autorizzato). Oltre a Sardegna, Toscana e Liguria, troviamo nuove e promettenti produzioni anche in Sicilia, la Puglia, Lazio e Umbria che puntano a elevare la qualità dei loro prodotti, anche attraverso il confronto in questa competizione». Bonamici poi aggiunge: «L’obiettivo è quello di far diventare il concorso sempre più importante e partecipato da un gran numero di aziende produttrici. Per questa quarta edizione, per la quale ringraziamo l’ospitalità dell’amministrazione del comune di Massa, puntiamo a consolidare i rapporti con le regione che ospita, dopo la Sardegna, la maggior superficie vitata. Abbiamo ritenuto opportuno “far varcare il mare” al concorso e faremo di tutto per non disattendere le aspettative». Sono stati ammessi al concorso, i vini fermi, frizzanti e gli spumanti Dop o Igp purché abbiano la dicitura Vermentino in etichetta e una percentuale minima di Vermentino dell’85%. Anche per quest’edizione, inoltre, grazie al patrocinio del Distretto Sardegna Bio, così come per il concorso nazionale del 2023 e quello internazionale del 2024, sono state dedicate due commissioni di valutazione per i vini provenienti da agricoltura biologica certificata.

I PANEL Ai giurati il compito di esaminare e degustare i vini in competizione, serviti nei particolari calici “Tailormade VSG” edizione limitata, appositamente prodotti dall’azienda Italesse, su proposta e in collaborazione dell’Esperto del Vermentino del Concorso, il sommelier Angelo Concas che ne ha dato la definitiva approvazione, per esaltare le proprietà di questo particolare vitigno. Di concerto col Ministero, è stato deciso di premiare fino ad un massimo del 35% dei campioni in gara. Questo limite è una ulteriore garanzia del livello di qualità dei vincitori. Inoltre, gli organizzatori e il presidente del concorso hanno deciso di non prevedere posizionamenti per la medaglia di bronzo ma si è partiti dalla Medaglia d’Argento fino alla Gran Medaglia d’Oro. Riconfermato come presidente del concorso Pierpaolo Lorieri mentre le giurie sono state composte da enologi, giornalisti/sommelier provenienti da tutta Italia. Il concorso è stato ufficialmente presentato a Verona nel corso di Vinitaly 2025 (il 6 aprile scorso) nell’Area Istituzionale del padiglione Sardegna.

Domenica 4 maggio, sempre presso il Palazzo Ducale, il “Gran Galà del Vermentino” a partire dalle 17. Si tratta di un momento molto atteso aperto a tutti gli amanti del vino e di grande condivisione per degustare la totalità delle etichette presenti in competizione. La miglior chiusura di una manifestazione che ogni anni cattura pubblico e un gran numero di adesioni.

