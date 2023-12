La più anziana, romagnola di Faenza, ha tagliato il traguardo dei 113 anni e due mesi: è Claudia Baccarini, classe 1910, che supera di appena un mese Lucia Laura Sangenito, campana della provincia di Avellino. Sono ventitré i nonnini italiani che hanno varcato la soglia estrema dei 110 anni. A ridosso dei vertici della classifica c’è la sarda Amelia Addari, originaria di Genoni e residente a Nuragus: è arrivata a 111 anni e nove mesi. In questa speciale classifica da highlander gli uomini sono soltanto due, a conferma delle netta superiorità dell’aspettativa di vita delle donne. L’aggiornatissimo sito “Supercentenari d’Italia” racconta che il nonnino più anziano è Tripolino Giannini, toscano di Cecina, quasi 111 anni e mezzo. Dopo di lui c’è Michele Cicora, molisano di San Giuliano di Puglia, 110 anni e tre mesi.

Oltre il tempo

Nella lista degli “anzianissimi” d’Italia compaiono circa altre cento persone che hanno un’età compresa tra i 108 e i 110 anni: sono nate quando iniziava la Grande Guerra, quando Grazia Deledda aveva appena scritto Canne al vento, quando tra le poche auto in circolazione c’erano la Fiat Zero e la Ford T. Anche in questa fascia è prevalenza assoluta di donne, con due sarde in classifica: una è Luigia Mercalli, quasi 109 anni, nata a Carloforte e residente a Selargius dopo un lungo passato a Cagliari. L’altra, pure lei classe 1915, è nata e vive nel capoluogo: Adele Anedda ha superato i 108 anni e tre mesi.

Super nonne e Blue zone

In Italia hanno attualmente più di 107 anni circa 240 persone: sono appena una trentina gli uomini, il 12 per cento del totale (con le donne che rappresentano quindi un imponente 88 per cento). I sardi godono di un’ottima reputazione in questa classifica anche se i dati sono in linea con la media nazionale. C’è sicuramente il conforto delle cosiddette Blue zone, le aree del pianeta in cui la speranza di vita è più alta rispetto alla media mondiale: nell’Isola ci sono più punti di riferimento secondo gli ultimi studi, anche se il cuore trainante è in Ogliastra. Nel 2021 la famiglia più longeva del mondo si trovava a Perdasedefogu, con otto fratelli che avevano tagliato il traguardo degli 837 anni complessivi. Anche la Barbagia gode di ottima salute, tra Ovodda, Fonni, Gavoi, Oliena, Orgosolo, Tiana.

I record

Proprio a Tiana ha vissuto Antonio Todde, morto nel 2002: è l’uomo più vecchio mai esistito in Italia, con la sua vita attraverso tre secoli. Nato nel 1889, ha raggiunto i 112 anni e 346 giorni. È stata invece la terza donna più vecchia di sempre in Italia Giuseppina Proietto, originaria della Maddalena e poi residente in Toscana: classe 1902, è morta nel 2018 a 116 anni e 37 giorni. Al primo posto c’è invece la piemontese Emma Morano, scomparsa nel 2017 a 117 anni e 137 giorni. Secondo i rilevamenti ufficiali l’essere umano più longevo di sempre è Jeanne Louise Calment, ovviamente donna: francese di origini provenzali (ha sempre vissuto ad Arles), è nata il 21 febbraio del 1875 ed è morta il 4 agosto del 1997, raggiungendo i 122 anni e 164 giorni di vita. L’uomo più vecchio del mondo – sempre secondo le certificazioni riconosciute ufficialmente – è stato il giapponese Kimura Jiroemon, vissuto tra il 1897 e il 2013 e morto a 116 anni e 54 giorni.

