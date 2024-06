Il sogno della Leonardo di raggiungere la serie A di calcio a 5 si è fermato nella semifinale playoff, a Pordenone, dopo una splendida stagione. Anche la corsa del Sestu è finita negli spareggi promozione per la A2 élite, ai quarti di finale. Sono le due note liete dell’annata 2023-2024 per il futsal sardo, a livello nazionale, perché la serie B ha invece regalato davvero pochissime soddisfazioni e diverse tragedie sportive. Perché in serie B erano otto le squadre ai nastri di partenza: due hanno ottenuto una salvezza tranquilla (la Jasnagora ha anche sfiorato i playoff), una (il Monastir) ha evitato la retrocessione vincendo la sfida playout mentre in cinque sono finite, per ora (in attesa di eventuali ripescaggi) in serie C1. Questi i verdetti sul campo.

La vetrina va indubbiamente alla Leonardo. La squadra di Tony Petruso si è trovata al via della serie A2 élite, nel girone A. A suon di prestazioni convincenti e grazie a un gruppo davvero ben amalgamato, ha sempre tenuto un piazzamento tra le prime otto, riuscendo a centrale il clamoroso obiettivo dei playoff chiudendo la stagione regolare al quarto posto.

Merito, scorrendo i numeri, di una fase difensiva di alto livello: con 63 reti subite è stata la miglior difesa. Tra i singoli, impossibile non evidenziare i 33 gol segnati da Riccardo Siddi, capace anche di conquistare la convocazione con la nazionale italiana. E poi le reti e la qualità di Guty e Fernando Dos Santos, oltre alla solidità e grinta dei vari Demurtas, Ennas e Tidu e un super Manuel Erbì in porta. E anche nei playoff la Leonardo fa sul serio, superando agevolmente i quarti (2-0 e 5-3 al Cdm Futsal Campo Ligure). In semi finale, il PalaConi si riempie trascinando la Leonardo al successo sul Pordenone per 4-1. Il ritorno lascia un pizzico di rammarico: sconfitta 6-2. Ma per i ragazzi di Petruso restano solo tantissimi applausi: «Splendida stagione. Siamo stati bravi», le parole dell’allenatore.

Playoff conquistati anche dal Sestu nel girone A di serie A2 grazie al quarto posto a fine campionato, con la miglior difesa. L’avventura nei playoff per i ragazzi allenati da Simone Casu finisce subito ai quarti.

Vittoria all’andata, in casa, contro Milano per 6 a 3 e sconfitta, su supplementari, nella sfida di ritorno in Lombardia. Per una squadra giovane, partita con l’obiettivo principale di conservare la categoria, una stagione da incorniciare.

Scendendo di un gradino, arrivano i dolori per il calcio a 5 sardo. E un po’ si sapeva: otto squadre dell’Isola nella serie B, sparse in tre diversi gironi. E con le nuove regole sull’utilizzo di calciatori stranieri (massimo uno) non è stato semplice creare rose particolarmente competitive, proprio per la presenza di numerose squadre sarde alla ricerca di giocatori “locali” di categoria, che alla fine hanno iniziato a scarseggiare. Nel girone A su tre squadre, due sono retrocesse: il Ce Chi Ciak e il Futsal Alghero (neopromossa dall’anno prima). Salvezza per il Sardinia Futsal che si è giocata fino all’ultimo turno una piccola possibilità di arrivare ai playoff. Nel girone B, l’unica sarda, il Monastir, termina al quartultimo posto la stagione regolare. Per la squadra di Andrea Barbarossa significa playout. Il successo all’andata per 4-2 sul Castellamonte viene difeso nella partita di ritorno (4-4): è salvezza per una squadra giovane che nel prossimo campionato potrebbe aver già gettato le basi per creare una rosa più competitiva. Nel girone E, ultimi tre posti, e retrocessione per Domus Chia, Città di Cagliari ed Elmas (unica delle tre in grado di lottare fino all’ultima giornata nella speranza di agguantare i playout).

La quarta squadra sarda, la Jasnagora, si toglie invece molte soddisfazioni raggiungendo il quinto posto, valido per i playoff, ma in compagnia del Cures che passa agli spareggi avendo il vantaggio degli scontri diretti sulla squadra di Chicco Cocco.

Ora si apre un periodo di transizione, aspettando gli ultimi spareggi e soprattutto le domande di ripescaggio. Soltanto dopo si potrà sapere quante squadre sarde saranno presenti in serie B. Perché la Leonardo ripartirà dalla A2 élite e il Sestu dalla serie A2.

