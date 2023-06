La finale playoff di Serie B ha sancito la promozione, la terza dopo quelle di Frosinone e Genoa, del Cagliari nella massima categoria del calcio italiano. Adesso, prima che prenda il sopravvento la lunghissima stagione del calciomercato, tengono banco i numeri della stagione appena terminata.

In particolare alcuni – ovviamente il riferimento è alla regular season, che i rossoblù hanno chiuso al quinto posto, anche se a pari punti con il Parma – sono particolarmente significativi.

A fornirli è Opta.

Alla voce “Espulsione e rigore a favore nel corso della stessa partita” il Bari è in testa alla classifica: ai Galletti è accaduto per ben cinque volte, mentre al secondo posto c’è il Palermo (4 volte). Terzo il Perugia (3), il Pisa e il Cosenza (2). Al Cagliari, assieme al Cittadella, al Brescia, al SudTirol, al Parma e al Modena è capitato una volta.

Quanto ai “Cartellini rossi a favore”, in testa, per distacco, c’è sempre il Bari con 12 rossi a suo vantaggio, seguito da Frosinone e Reggina (8). Cagliari, Palermo, Ascoli, Pisa e Spal (6). Cittadella, Como e Genoa con 6, Cittadella, Como e Genoa (5). SudTirol, Cosenza, Perugia e Brescia (4). Parma, Venezia, Modena e Benevento (3). Ternana (0).

Non è il Bari a guidare la classifica dei “Rigori a favore”, bensì il Palermo con 12. I pugliesi però sono secondi con 11. Perugia e Pisa sono terzi con 9. Parma, Cagliari e Cittadella con 8. Quindi Modena e Como (7), SudTirol e Ascoli (6), Reggina, Benevento e Genoa (4), Ternana e Brescia (3), Cosenza e Venezia 2, Frosinone e Spal (1).

Torna in testa il Bari, in condominio con il Brescia, nella graduatoria dei “Gol segnati al minuto 90”. I Galletti e le Rondinelle hanno gonfiato la rete avversaria ai titoli di coda dei loro match per ben 7 volte. Seguono il Genoa con 6 e il Como con 5. Quindi Cagliari, Ascoli, Pisa, Venezia e Cosenza (4). Spal, Cittadella, Frosinone e Modena (3). Ternana (2). Parma, Perugia e SudTirol (1). Reggina, Benevento e Palermo (0).

Infine, alla voce “Gol segnati in superiorità numerica da espulsioni degli avversari”, troviamo in testa il Frosinone con 8 reti. Reggina, Bari e Cittadella (6). Perugia (5), Spal, Brescia e SudTirol (4). Modena, Cosenza e Genoa (3). Como, Benevento e Palermo (2). Ascoli e Pisa (1). Il Cagliari è ultimo con zero reti assieme a Parma, Venezia e Ternana.

Chissà come si sarebbe presentata ai posteri la classifica definitiva della stagione regolare della Serie B appena consegnata agli Annales senza alcune di queste voci a favore di qualche squadra. Magari, soprattutto in chiave playoff, la graduatoria sarebbe stata stravolta, di sicuro sarebbe stata diversa.

Come si sa, però, gli spareggi sono un terno al lotto: sia per l’assegnazione dell’ultimo posto per la promozione in Serie A che per quello riservato al club che riesce a confermarsi nella categoria. Se è vero che il calcio toglie e il calcio dà, gli episodi (a favore o contro) alla fine si compensano sempre. Ma, a testimoniarlo, non sempre sono i numeri, bensì i risultati sul campo.

