Il Fascicolo sanitario elettronico fa un salto di livello e diventa una carta d’identità della salute dei cittadini. C’è il passaggio a uno schema uniforme e completo: medici e strutture sanitarie - pubbliche e private - sono chiamati a dialogare per arrivare alla creazione di un modello di fascicolo con voci omogenee e compiute. La data di partenza della nuova stagione digitale per l’assistenza alla salute è il 31 marzo, quando è scattato l’obbligo di tutti i professionisti della sanità di mettersi in regola con le nuove norme (per esempio con la firma digitale dei medici liberi professionisti impegnati nel privato). L’obiettivo è superare ritardi, differenze territoriali e ostacoli burocratici che finora hanno frenato la piena circolazione delle informazioni cliniche. Dal ministero della Salute arrivano indicazioni rigorose: non più sistemi regionali con linguaggi diversi e distanti, ma uno standard nazionale capace di raccogliere e trasmettere in modo univoco i dati sanitari dei cittadini.

Documentazione completa

Il Fascicolo è già il punto di riferimento per i documenti sociosanitari dell’assistito, ma non ha ancora “la completezza dei contenuti” fondamentale per un’assistenza a tutto campo. I passaggi burocratici hanno finora rallentato il funzionamento dell’identità sanitaria dei cittadini. Il nuovo piano operativo favorirà il riconoscimento automatico dei documenti entro cinque giorni dalla loro produzione: un passaggio che renderà il sistema rapido e affidabile per pazienti e operatori sanitari. Si va così verso una documentazione completa con esami di laboratorio, risultati radiologici, referti di pronto soccorso, ricoveri, interventi chirurgici, lettere di dimissione, prescrizioni, vaccinazioni, visite specialistiche e altri documenti clinici e amministrativi. Il principio di fondo è che la storia sanitaria personale debba accompagnare un cittadino per tutta la vita. I moderni strumenti digitali consentono di incrociare i dati favorendo consultazioni sicure, certificate e ufficiali, decisive per un’assistenza sanitaria adeguata quando dovesse servire. Un’unica cornice informatica può mettere insieme le prestazioni erogate dal servizio pubblico e quelle assicurate dal privato, così da evitare vuoti informativi, duplicazioni, esami ripetuti e lungaggini amministrative. Il Fascicolo diventa meno archivio passivo e più servizio quotidiano per la cura, consultabile in qualunque territorio o struttura e utilizzabile in modo efficace e immediato.

Profilo sanitario

Tra le novità più rilevanti del Fascicolo c’è il Patient Summary, o Profilo sanitario sintetico: è il vero cuore della carta d’identità sanitaria ed è compilato e aggiornato dal medico di medicina generale o dal pediatra. È il documento che riassume le informazioni essenziali sul paziente: patologie, allergie, terapie in corso, eventi clinici rilevanti e il quadro complessivo della situazione conosciuta dal medico. Ha una funzione decisiva soprattutto nelle emergenze: consente un rapido inquadramento del paziente al primo contatto con i servizi sanitari. Proprio qui si misura il valore concreto della riforma se arriverà a un compimento definitivo. In caso di emergenza il personale sanitario potrà accedere in via prioritaria al Profilo sanitario sintetico, anche se il cittadino non esprime formalmente il consenso alla consultazione del Fascicolo. Ovviamente dovranno essere rispettate le condizioni previste dalla legge e il diritto alla privacy, con un utilizzo delle informazioni strettamente legato alle cure necessarie. Significa che fin dalle prime fasi della presa in carico al pronto soccorso i medici possono conoscere la situazione sanitaria del paziente, intervenendo con maggiore rapidità e riducendo il rischio di errori o trattamenti inadeguati.

L’accesso al Fascicolo

Per i cittadini l’accesso resta semplice con le stesse modalità già conosciute: si entra nel Fascicolo predisposto dalla sanità regionale (nell’Isola, appunto dalla Regione), con l’autenticazione tramite riconoscimento digitale, utilizzando lo Spid, la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. Si possono consultare i documenti, fare verifiche su chi ha visionato i dati, gestire i consensi e chiedere l’eventuale oscuramento di singoli documenti sensibili. La direzione è quella di una sanità più connessa, leggibile e continua. La sfida non è solo tecnologica, ma organizzativa e culturale: amministrazioni, ospedali, studi medici, strutture private dovranno alimentare in modo efficace il Fascicolo, senza ritardi o barriere. Se la riforma manterrà le promesse, ogni cittadino avrà una proiezione informatica della propria condizione di salute, con un profilo digitale sanitario di riferimento per tutta la vita.

© Riproduzione riservata