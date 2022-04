Un bacio è per sempre. Almeno al cinema. Il 13 aprile si festeggia la Giornata internazionale del bacio, una parentesi romantica tra le difficoltà. E pace per quelli che accuseranno la festa di un’insostenibile frivolezza: ci vuole o no un po’ di miele per stemperare l’agro della vita?

La data è legata al bacio più lungo della storia: 58 ore, protagonista una coppia thailandese in gara con se stessa. Anche senza abbandonarsi a sfiancanti tour de force, è innegabile il potere terapeutico di quello che il poeta Edmond Rostand definì un apostrofo rosa tra le parole ti amo. Ci sono baci cinematografici che sono rimasti impressi nella mente di milioni di persone, sintesi perfetta di momenti storici o stati d’animo complessi. Ecco una guida ragionata dei più rappresentativi, senza confini di tempo e spazio.

Titanic: il bacio in nave

Quello tra Jack e Rose sulla prua del Titanic ha incendiato i cuori sul finire degli anni Novanta. Due amanti sfortunati (Leonardo di Caprio e Kate Winslet) fanno sognare soprattutto chi li guarda.

Spider-Man: il bacio capovolto

Indimenticabile, sotto la pioggia, tra i palazzi di New York. L’uomo ragno-Tobey Maguire bacia una intensa e affascinante Mary Jane-Kirsten Dunst, che però ignora l’identità del supereroe.

Notorius – L’amante perduta: il bacio al telefono

Nella spy-love story in bianco e nero il bacio tra Ingrid Bergman e Cary Grant è un’emozione senza fine.

Via col Vento: il bacio storico

Rhett bacia Rossella vestita a lutto dopo averle chiesto di sposarlo. Un pezzo di storia.

Colazione da Tiffany: il bacio bagnato

Della serie: baci memorabili sotto la pioggia. Holly, l’icona-Hepburn, bacia Paul in una umida New York.

Romeo + Giulietta: il bacio in maschera

Nel film visionario di Baz Luhrmann un Romeo biondo e angelico interpretato da Leonardo Di Caprio bacia la splendida ragazza con le ali (Claire Danes).

Ghost: il bacio fantasma

Il fantasma di Sam, interpretato da Patrick Swayze, torna nel mondo reale per dire alla sua ragazza Molly che la ama (non lo aveva mai fatto) e darle un bacio. Che ha fatto epoca.

Lilli e il vagabondo: il bacio spaghetto

La scena iconica di Lilli e il vagabondo: due cani a tavola, in un elegante ristorante italiano davanti a un piatto di pasta. Lume di candela e uno spaghetto che porta i due a darsi un bacio tenerissimo.

Brokeback Mountain: il bacio tormentato

La bruciante passione tra i due cowboy Ennis Del Mar (Heath Ledger) e Jack Twist (Jake Gyllenhaal) è nella storia del cinema.

Match Point - il bacio travolgente

Sotto un diluvio, tra le spighe della campagna inglese, arde la passione travolgente tra Chris Wilton (Jonathan Rhys-Meyers) e Nola Rice (Scarlett Johansson).

E.T. L'Extra-terrestre - il bacio marziano

E.T. è rimasto nel cuore di tutti. È un alieno spaesato sul cui viso la piccola Gertie (Drew Barrymore) stampa un bacio.

Drive: il bacio unico

Irene (Carey Mulligan) e il driver (Ryan Gosling) condividono, per la prima e unica volta, un attimo di passione in ascensore, prima che le loro strade si dividano per sempre.

