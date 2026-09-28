All’orizzonte di un’intelligenza artificiale che va più veloce di un treno in corsa c’è già il primo cambiamento radicale. Non più solo collaboratrice fidata, capace di dare un’assistenza sempre più precisa e dettagliata ma qualcosa che supera l’immaginazione estrema di appena un paio di anni fa. L’Ai potrebbe presto cambiare volto, uscendo dal cassetto dei pensieri controllati per ragionare, decidere, imparare e agire quasi da sola. C’è già il termine della nuova generazione: Agi, l’Intelligenza artificiale generale. Un sistema flessibile in grado di imparare in autonomia, affrontando situazioni mai incontrate prima e modificando il proprio approccio, senza dover essere istruito ogni volta da zero. Questa capacità di generalizzare e adattarsi salirebbe al livello più alto possibile: quello dell’intelligenza umana.

Il salto è enorme. L’Ai che usiamo oggi sa scrivere testi, tradurre lingue, creare immagini, sviluppare software, analizzare documenti e rispondere a domande complesse. Ma resta uno strumento: l’uomo dà il comando, la macchina esegue. Con l’Agi questo rapporto rischia di perdersi: l’intelligenza digitale potrebbe definire in autonomia un obiettivo, stabilire come raggiungerlo, organizzare la propria azione in più fasi, scegliere gli elementi necessari, correggere gli errori e muoversi con un grado di autodeterminazione crescente. Non si sa ancora quando il percorso sarà compiuto, anche se si intravedono i primi segnali. Come quello arrivato da Gemini, l’Ai di Google, che avrebbe hackerato i sistemi di sicurezza informatica di tre aziende.

L’Agi resta per ora ua scommessa teorica ma è già sotto osservazione in tutto il mondo, anche se non esiste una definizione universalmente condivisa. In ogni caso la direzione della ricerca è chiara: i sistemi di intelligenza digitale sono sempre più abili, autonomi e in grado di lavorare su problemi articolati per periodi sempre più lunghi.

La parte buona. Le opportunità sono immense. In medicina un’intelligenza di questo livello potrebbe contribuire a scoprire e fermare le malattie prima che diventino gravi, mettere a punto terapie personalizzate e accelerare la ricerca su nuovi farmaci. Nella scienza potrebbe analizzare enormi quantità di dati e formulare ipotesi che oggi richiedono anni di lavoro. Nella scuola l’Ai viene immaginata come un tutor personale per ogni studente. Nelle imprese potrebbe occuparsi di analisi, progettazione, organizzazione e gestione di interi processi. Anche il lavoro quotidiano verrebbe rivoluzionato. Un singolo professionista potrebbe avere a disposizione capacità di ricerca e produzione che oggi richiedono un intero team con più specializzazioni. Per non parlare del lavoro manuale, dove l'integrazione tra Ai avanzata e robotica potrebbe favorire un numero crescente di servizi, riorganizzando le produzioni e cambiando le attività umane.

Ma è proprio qui che comincia il percorso più accidentato, con il salto nel vuoto di cui nessuno è in grado di prevedere le conseguenze. Se una macchina potesse svolgere una parte crescente delle attività cognitive e manuali, si aprirebbe una trasformazione radicale del lavoro, tanto lontana dalla realtà attuale da far sbiadire un traguardo epocale come la Rivoluzione industriale. E c’è una questione ancora più grande: nelle mani di chi finirà una tecnologia così potente? Chi potrà permettersi di svilupparla? Sistemi di questo livello richiedono investimenti enormi, infrastrutture, dati e una capacità di calcolo alla portata di pochi. Se l’Agi restasse concentrata in un numero ristretto di aziende o di Paesi, si creerebbe un divario economico e strategico enorme. La questione andrebbe ben oltre la tecnologia e investirebbe direttamente gli equilibri di potere e il funzionamento delle democrazie.

C’è poi il problema di come governare la macchina. Più cresce la sua autonomia, più diventa essenziale capire su quali basi decida, entro quali confini possa agire e in che modo sia possibile bloccarla. Non c’è bisogno di immaginare scenari fantascientifici o sistemi digitali in rivolta, il rischio può nascere da qualcosa di molto più banale: affidare strumenti potenti a istruzioni imperfette e scoprire troppo tardi che la macchina le ha eseguite alla lettera. Ecco la doppia faccia dell’Agi. C’è la prospettiva di una ricerca accelerata, di migliori servizi, di una produttività maggiore, con la possibilità di liberare l’uomo dalla parte più ripetitiva delle proprie attività. Ma si intravede anche il rischio di ampliare le disuguaglianze, concentrare il potere e rendere più fragile il mercato del lavoro. Per questo la sfida deve uscire dalla sfera tecnica. Non basta costruire macchine più intelligenti: bisogna capire e decidere chi potrà usarle, chi le controllerà, quali regole dovranno rispettare e quale spazio dovrà restare dentro le decisioni umane. Se l’Agi arriverà davvero, la domanda decisiva non sarà quanto saranno intelligenti le macchine. Sarà quanto saremo stati intelligenti noi nel decidere come usarle.

© Riproduzione riservata