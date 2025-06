Il rispetto ci porta lontano, gioca pulito, vola sereno.

L’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha lanciato una campagna di comunicazione in tutti gli aeroporti italiani, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti e responsabili, sia in aeroporto che in volo, per rendere l’esperienza del viaggio più sicura, inclusiva e serena.

Si chiama “F-Air Play”, gioco di parole che si rifà al linguaggio sportivo, “comportamento corretto”, in un campo da gioco e quando si viaggia.

L’iniziativa, che andrà avanti per tutta l’estate, è stata annunciata nei giorni scorsi dal presidente Enac Pierluigi Di Palma, a Cagliari, al XIII Congresso nazionale Fit-Cisl, nel panel dedicato al contrasto alle aggressioni al personale dei trasporti,

«Viaggiare con fair play – spiega Di Palma – significa rispettare regole, tempi e persone. Abbiamo voluto una campagna che non fosse solo uno slogan, ma mettesse al centro le persone, il rispetto reciproco e la difesa dei diritti di ogni passeggero, rappresentando questi principi anche nella narrazione grafica, con persone con disabilità o a mobilità ridotta, perché inclusione e valorizzazione delle differenze sono parte fondamentale nella policy Enac di garantire il diritto al volo a tutte e tutti, nessuno escluso».

L’iniziativa si inserisce nel quadro della campagna europea “Unruly Passengers”, promossa da Eesa, e punta a contrastare i comportamenti scorretti o aggressivi che, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, possono compromettere la sicurezza e il benessere a bordo.

Ecco le dieci indicazioni contenute nel manifesto diffuso dall’Enac.

In aeroporto. Segui sempre le istruzioni del personale e rispetta il divieto di fumo (anche per le sigarette elettroniche).

Check-in. Assicurati che il tuo bagaglio rispetti le regole del peso e sugli oggetti consentiti, per garantire un processo fluido.

Controlli di sicurezza. Segui le indicazioni del personale per evitare problemi ai controlli. Il rispetto del personale di terra e di bordo è sempre al primo posto.

Controllo documenti. Fornisci i documenti richiesti al personale addetto al controllo, che è lì per svolgere il proprio lavoro in sicurezza e garantire la regolarità delle operazioni.

Aree di attesa. Parla a bassa voce, usa auricolari, rispetti gli spazi e mantienili puliti.

Durante l’imbarco. Rispetta la fila e verifica che i bagagli siano conformi.

Navetta aeroportuale. Comportati con rispetto e mantieni pulito il mezzo.

A bordo e allo sbarco. Segui sempre le istruzioni del personale, allaccia la cintura di sicurezza quando richiesto e rispetta le norme. Al momento dell’atterraggio resta seduto fino all’apertura delle porte e continua a seguire le indicazioni.

Procedure doganali. Dichiara correttamente gli oggetti trasportati.

Ritiro bagagli. Il personale di bordo e di terra è lì per aiutarti, rispetta loro e gli altri viaggiatori.

Potremmo aggiungere altre regolette base, non scritte dall’Enac ma di buon senso per tutti.

Cura particolarmente l’igiene personale prima di metterti in viaggio.

Spegni sempre il cellulare e gli altri dispositivi elettronici quando sali sull’aereo (non c’è alcun bisogno di continuare a parlare al telefono a voce alta fino a quando non arriva l’assistente di volo a riprenderti perché l’aereo ha iniziato il decollo, e anche dopo).

Gli spazi in aereo sono sempre più ridotti, evita di sbracarti sul sedile disturbando i passeggeri a fianco, e evita di prendere a calci o a ginocchiate la spalliera di chi è seduto davanti a te.

Se sai che russi non addormentarti a bordo.

Se devi alzarti spesso, prenditi un posto in corridoio.

Consuma il pasto e le bevande con educazione.

Quando l’aereo atterra non precipitarti ad aprire la cappelliera e a tirare giù il trolley rischiando di colpire chi sta vicino.

Se non lo fa lo steward, aiuta donne e persone anziane a sistemare i bagagli pesanti.

Soprattutto nei voli lunghi, ma anche in quelli brevi, non parlare ininterrottamente a voce alta, dei fatti tuoi non interessa niente a nessuno

