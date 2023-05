Chi non conosce la fama delle perle di Maiorca? Anche i meno sensibili al fascino dei gioielli ne hanno sentito parlare almeno una volta. E scoprire la storia e l'origine è davvero interessante. Eccoci allora, partiamo dal centro più rinomato per questa attività.

Manacor è la seconda città più grande dell'isola di Maiorca, dove l'industria è sviluppata e i visitatori hanno la possibilità di trovare varie attrazioni, come il Museo Archeologico e il Museo di Ulivo. Tuttavia, Manacor è conosciuta in particolar modo per una fabbrica che appartiene allo Stato e che produce perle artificiali. Le più famose sono quelle create dalla fabbrica "Majorica", che vanta che le loro perle, quanto meno per i profani, sono indistinguibili da quelle naturali.

Il processo di produzione è un segreto ma un aspetto è certo: questa perla artificiale è fatta di squame di pesce e molluschi naturali. Altro dettaglio, le piccole sfere non perdono mai la loro lucentezza e sono molto resistenti.

Chi fosse interessato può visitare la fabbrica di perle a Maiorca ma è difficile scoprire il processo di produzione, se non attraverso la proiezione di filmati. Ogni giorno vengono sfornati 2 milioni di perle. Sebbene le fabbriche siano state costruite nel diciannovesimo secolo, attualmente viene utilizzata una formula inventata nel 1925.

Le perle di Maiorca. Foto Mocci

Un salto indietro nel tempo per approfondire la storia e scoprire alcune curiosità. Le perle artificiali a Maiorca si producono a partire dal 1890, secondo una tecnica che prevede il rivestimento di sfere di vetro in più strati con vernici colorate; quindi vengono immerse in una soluzione oleosa composta da squame di pesce e una massa speciale. Fu un ingegnere tedesco in Francia a scoprire il metodo con cui realizzare perle di straordinaria bellezza. Brevettò questo sistema e si trasferì a Maiorca, dove ebbe inizio questa straordinaria produzione.

Grazie al duro lavoro, alla tecnologia moderna e al controllo attento dell'intera catena di produzione, gli specialisti creano perle artificiali dal colore e brillantezza perfetti, la giusta e l'elevata resistenza. È una combinazione di elementi organici marini, grazie alla quale la perla acquista poi la propria consistenza.

Dopo che il cristallo è stato rivestito e dopo l'essiccazione viene accuratamente lucidato. Le fasi possono essere ripetute in successione fino a 40 volte. Più sono, più preziosa è la perla. Ogni strato subisce un processo di lucidatura approfondito. E lo stadio finale è quello di rivestire le sfere ottenute con madreperla, dopo di che si sottopongono a trattamento UV.

Il nucleo è realizzato in vetro temperato ad alta densità, un rivestimento unico e accurato crea l'illusione di un materiale naturale. Quello che è esattamente è il segreto della compagnia "Majorica".

Il passaggio successivo prevede l'asciugatura e la lucidatura, subito dopo le piccole sfere vengono nuovamente immerse in una soluzione speciale. E così questo processo si ripete in media trenta volte. Segue poi l'asciugatura finale e la lucidatura; un passaggio che viene sempre effettuato manualmente per rimuovere le imperfezioni del rivestimento e dare una forma. La produzione delle perle artificiali a Maiorca dura diverse settimane.

Per garantire la stabilità, le sfere vengono sottoposte a un particolare trattamento con gas speciali in modo da impedirne lo scolorimento, la distruzione e la desquamazione. Molte operazioni in fabbrica vengono eseguite manualmente, sotto stretto controllo.

Le perle Majorica devono la loro origine ai gioiellieri spagnoli che, grazie a un'accurata ricerca, sono stati capaci di ideare una tecnica che realizzasse perle identiche a quelle naturali. Questo famoso marchio spagnolo viene apprezzato in molti paesi stranieri. Le creazioni della fabbrica sono fatte di perle di alta qualità, oltre alle quali vengono utilizzati vari metalli, tra cui argento e oro. Il risultato? Gioielli splendidi.

Oltre alla fabbrica, si trovano laboratori di ricerca, stabilimenti di produzione, studi di progettazione e altre unità strutturali il cui lavoro ha l'obiettivo di fornire prodotti ai loro negozi in Spagna e in altri paesi.

