Un’idea risonante. In punta di tamburo. Carnevale di libertà, gioia condivisa e creatività. Samba per curare le ferite, scacciare i brutti ricordi. Samba da ballare tutti insieme. Sarà una festa di colori e suoni, bimbi felici e sorrisi. Metti una sera in piazza i ragazzi di Lavori in Corso, organizzatori della kermesse, l’energia e le idee dei Mistura Fluo, ensemble di percussioni, le braccia larghe della Scuola Civica. Il gioco è fatto. Ritmi in stile batucada, giocosità carioca ai piedi del Gennargentu. Con i carri sfilerà la gioia di famiglie e giovani a vivere insieme la festa, senza paura, con entusiasmo e leggerezza.

«L’idea è quella di riportare il Carnevale alla sua dimensione più autentica – spiegano da Lavori in Corso - restituendolo alle famiglie come momento di incontro, serenità e divertimento. Una scelta nata dalla volontà di invertire la tendenza che ha visto il Carnevale spesso associato a eccessi ed episodi di violenza». Festa dev’essere e barulho sarà. Mistura Fluo, diretti da Alberto Coda, ad aprire la sfilata, Lavori in Corso alla regia, loro che da tre anni il Carnevale l’hanno riesumato e rianimato e ora provano a fare il salto di qualità. E poi Sandro Murru dj, musica, frittelle e coriandoli.

A forza di pestare nascono buone idee e a volte una canzone. “Di mille colori” vuole essere il brano ufficiale del Carnevale. Per cantare insieme, comunità che si ritrova. In un paese aperto ai vicini di coriandoli e oltre. Il testo porta la firma di Francesco Manca (Vapore 36, non certo un pivello), arrangiamenti di Lorenzo Lepori, voci di Cristina Mastinu e Mistura Fluo. «Cosa c’è di più bello che cantare tutti insieme, lasciandosi travolgere dalla musica e dai colori del Carnevale?», dice Alberto Coda. Il brano di può ascoltare sui canali social di Mistura Fluo, Scuola Civica e Lavori in Corso. «Il nostro augurio – dice Moris Deplano, membro fondatore del gruppo – è quello di portare più gente possibile nelle strade».

Lavori in Corso nasce a luglio 2023 dall’iniziativa di un gruppo di lanuseini, legati al Carnevale e con tanta esperienza nella realizzazione di carri allegorici. Hanno radici e guardano avanti. Negli anni hanno animato le feste con stand, musica e eventi, con l’obiettivo di raccogliere fondi e costruire nel tempo un progetto solido e condiviso. Il Carnevale è al centro del loro progetto, con il contributo e il sostegno del Comune di Lanusei, dell’Unione dei Comuni e della Fondazione di Sardegna. L’auspicio è che tutta la comunità possa sentirsi parte di questa festa e tornare a viverla con allegria, fantasia e condivisione, nello spirito più vero del Carnevale.

«Stiamo coinvolgendo le scuole – osserva Giulia Musto, presidente Lavori in Corso – incentivando la partecipazione con premi pensati per il mondo scolastico, come buoni per gite o materiale didattico. Come da tradizione, saranno inoltre presenti i concorsi a premi per i carri allegorici e per i gruppi mascherati».

Lo spirito più vero del Carnevale, se evocato da mille voci, potrebbe davvero manifestarsi. L’appuntamento è per 14 febbraio, San Valentino. I ragazzi sono pronti, per un giorno la piazza è l’ombelico del mondo. Loro stanno già ballando.

Questo il programma della giornata di sabato 14 febbraio.

Alle 15 incontro dei carri e dei gruppi allegorici presso Piazza Donatori di Sangue (Girilonga), alle 16 la partenza della sfilata, alle 18 la distribuzione zeppole in piazza Vittorio Emanuele, alle 20 l’esibizione dei Mistura Fluo con la chitarra di Lorenzo Lepori e la voce di Cristina Mastinu, alle 21 dj Suella, alle 22 Sandro Murru. A presentare la serata Franco Mascia. Presenta la sfilata Franco Mascia

