La lista è corposa. Quali sono i lavori in maggiore declino? Cassieri e bigliettai, assistenti amministrativi, custodi di edifici, addetti alla registrazione dei materiali e alla gestione delle scorte, addetti alla stampa, addetti alla contabilità e alle buste paga, commercialisti e revisori dei conti, addetti al trasporto e conducenti, guardie di sicurezza, cassieri di banca, addetti alle informazioni e servizio clienti.

Il rovescio della medaglia, i posti di lavoro in crescita: lavoratori agricoli e braccianti, autisti di camion leggeri e servizi di consegna, sviluppatori di software, operatori edili, commessi di negozio, addetti alla lavorazione di alimenti, conducenti di auto, furgoni e motocicli, infermieri, insegnanti di istruzione superiore e universitari, assistenti personali.

Il Future of Jobs Report 2025, pubblicato dal World Economic Forum, parla di una “job disruption” pari al 22% entro il 2030. Posti di lavoro che, nei prossimi 5 anni, spariranno. Oltre 120 milioni di lavoratori sono a rischio di licenziamento a medio termine. Ma non c’è soltanto la visione catastrofica: nasceranno altri 170 milioni di nuovi ruoli, per un aumento netto di 78 milioni di nuovi posti di lavoro. Il futuro è di chi saprà aggiornarsi e riqualificarsi.

Se la forza lavoro mondiale fosse composta da 100 persone, 59 avrebbero bisogno di formazione entro il 2030. Di queste, i datori di lavoro prevedono che 29 potrebbero essere aggiornate nei loro ruoli attuali e 19 potrebbero essere aggiornate e riassegnate altrove all'interno della loro organizzazione. Undici invece difficilmente riceverebbero l'aggiornamento o la riqualificazione necessari, per queste, le prospettive di impiego sono a forte rischio.

Il cambiamento tecnologico, la frammentazione geoeconomica, l’incertezza economica, i cambiamenti demografici e la transizione verde – individualmente e congiuntamente – sono tra i principali fattori che dovrebbero plasmare e trasformare il mercato del lavoro globale entro il 2030.

Il Future of Jobs Report 2025 ha raccolto le prospettive di oltre 1.000 principali datori di lavoro globali – che rappresentano collettivamente più di 14 milioni di lavoratori in 22 cluster industriali e 55 economie di tutto il mondo – per esaminare come questi macro-trend incidano sull’occupazione e competenze nel periodo 2025-2030.

Si prevede che l’ampliamento dell’accesso digitale sarà la tendenza più trasformativa – sia tra le tendenze legate alla tecnologia che in generale – con il 60% dei datori di lavoro che si aspetta che modifichi la propria attività entro il 2030. Progressi nelle tecnologie, in particolare nell’intelligenza artificiale e nell’elaborazione delle informazioni (86%); robotica e automazione (58%); e si prevede che anche la generazione, lo stoccaggio e la distribuzione dell’energia (41%) avranno effetti trasformativi.

Tendenze che si ripercuoteranno in modo divergente sull’occupazione, determinando sia i ruoli in più rapida crescita sia quelli in più rapido declino, e alimentando la domanda di competenze legate alla tecnologia, tra cui l’intelligenza artificiale e i big data, le reti, la sicurezza informatica e l’alfabetizzazione tecnologica, che saranno in rapida crescita.

L’aumento del costo della vita rappresenta la seconda tendenza più trasformativa in assoluto – e la principale legata alle condizioni economiche – con metà dei datori di lavoro che si aspetta che trasformi la propria attività entro il 2030, nonostante una prevista riduzione dell’inflazione globale. Anche il rallentamento economico generale, in misura minore, resta una priorità e si prevede che cambierà il 42% delle imprese. Si prevede che l’inflazione avrà prospettive contrastanti per quanto riguarda la creazione netta di posti di lavoro fino al 2030, mentre una crescita più lenta dovrebbe causare la perdita di 1,6 milioni di posti di lavoro a livello globale. Si prevede che questi due impatti sulla creazione di posti di lavoro aumenteranno la domanda di pensiero creativo e di capacità di resilienza, flessibilità e agilità.

La mitigazione del cambiamento climatico è la terza tendenza più trasformativa – e quella principale legata alla transizione verde – mentre l’adattamento al cambiamento climatico è al sesto posto con il 47% e il 41% dei datori di lavoro, rispettivamente, che si aspettano che queste tendenze trasformino la loro attività in termini di sostenibilità nei prossimi cinque anni. Questo sta stimolando la domanda di ruoli come ingegneri delle energie rinnovabili, ingegneri ambientali e specialisti di veicoli elettrici e autonomi, tra i lavori in più rapida crescita. Si prevede inoltre che le tendenze climatiche stimolino una maggiore attenzione alla gestione ambientale, che è entrata per la prima volta nell’elenco delle 10 competenze in forte ascesa stilata dal Future of Jobs Report.

Ancora, due cambiamenti demografici stanno trasformando le economie globali e i mercati del lavoro: l’invecchiamento e il calo della popolazione in età lavorativa, soprattutto nelle economie a reddito più elevato, e l’espansione della popolazione in età lavorativa, prevalentemente nelle economie a basso reddito. Queste tendenze determinano un aumento della domanda di competenze nella gestione dei talenti, nell’insegnamento e nel mentoring, nonché nella motivazione e nell’autoconsapevolezza. L’invecchiamento della popolazione determina la crescita dei posti di lavoro nel settore sanitario, come quelli dei professionisti infermieristici, mentre la crescita della popolazione in età lavorativa alimenta la crescita delle professioni legate all’istruzione, come gli insegnanti dell’istruzione superiore.

Si prevede che la frammentazione geo-economica e le tensioni geopolitiche guideranno la trasformazione del modello di business in un terzo (34%) delle organizzazioni intervistate nei prossimi cinque anni. Oltre un quinto (23%) dei datori di lavoro globali identifica le maggiori restrizioni al commercio e agli investimenti, nonché i sussidi e le politiche industriali (21%), come fattori che modellano le loro attività. Quasi tutte le economie per le quali gli intervistati si aspettano che queste tendenze siano più trasformative hanno scambi commerciali significativi con gli Stati Uniti e/o la Cina. I datori di lavoro che si aspettano che le tendenze geo-economiche trasformino la loro attività sono anche più propensi ad avviare operazioni offshore. Queste tendenze stanno stimolando la domanda di ruoli lavorativi legati alla sicurezza e la crescente domanda di competenze di rete e di sicurezza informatica. Stanno inoltre aumentando la domanda di altre competenze incentrate sull’uomo, come la resilienza, la flessibilità e l’agilità, la leadership e l’influenza sociale.

© Riproduzione riservata