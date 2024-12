C’è anche Gigi Riva tra i personaggi maggiormente ricercati su Google nel 2024 in Italia. La morte di Rombo di Tuono, il 22 gennaio, rientra tra le prime tre tendenze tra gli “addii” dopo quelle di Sandra Milo e Totò Schillaci. È quanto emerge dall'analisi delle ricerche su Google che offre, come sempre, uno spaccato su quanto chiedono e cercano gli italiani utilizzando il famoso motore di ricerca. L’anno di ricerche, come evidenziato da Google, mette in risalto cosa ha fatto registrare il maggiore incremento nelle ricerche nel corso dell’anno in questione (non il maggior numero di ricerche in assoluto) proprio per capire cosa ha catalizzato le attenzioni più importanti rispetto a quanto viene ricercato sempre e comunque.

Curiosità, informazioni storiche e su personaggi, sport preferiti, film e serie tv, musica: sul Web si cerca di tutto e come ogni anno spuntano le classifiche delle tendenze degli italiani. Inevitabilmente gli eventi accaduti hanno influenzato la voglia di informazioni. Così lo sport, con le Olimpiadi, ha catalizzato l’attenzione degli italiani. Conferma per la musica, con il Festival di Sanremo tra gli appuntamenti più ricercati. E poi i fatti politici, ma anche le tensioni nel Mondo sono state oggetto di richiesta di informazioni.

Una ricerca su Google

Così tra i “perché?” più digitati nel motore di ricerca di Google ecco la stretta attualità con “perché l’Iran attacca Israele?” e “perché protestano gli agricoltori” e al terzo posto “perché Israele attacca il Libano”. Subito dietro si va su qualcosa di molto più leggero e la curiosità degli italiani ha portato a chiedere a Google perché “Mew e Matthew hanno lasciato Amici” o ancora, legato alle Olimpiadi, il perché “si morde la medaglia”. Al settimo posto si cercano le motivazioni dell’esonero di De Rossi e al decimo il perché “Mbappé ha la maschera”.

La classifica dei personaggi più ricercati vede al primo posto Angelina Mango, seguita da Kate Middleton, Jasmine Paolini, Ghali, Geolier e la pugile Imane Khelif. Ottavo Donald Trump. Come detto nelle classifiche c’è anche Gigi Riva: la sua morte ha spinto tantissimi italiani a ricercare informazioni e notizie sul campione di calcio rossoblù e della nazionale.

Lo sport, grazie alle Olimpiadi, ha registrato molte ricerche e non sulle solite discipline. Così al primo posto ecco la ginnastica artistica seguita dal nuoto artistico e dalla vela. Anche il resto degli sport è particolare con arrampicata sportiva combinata, surf, skateboard.

Il capitolo film vede primeggiare Inside out 2, seguito da Saltburn e Beetlejuice. Appena sotto il podio Povere creature, Oppenheimer e Perfect days. Tra le serie tv il maggior incremento di ricerche lo ha realizzato Baby Reindeer. Secondo posto per Fallout, terzo per Emily in Paris. Presenti anche Mare Fuori 4 (quinto posto) e Lolita Lobosco (settima posizione).

In ambito musicale, Angelina Mango replica il primo posto ottenuto anche tra i personaggi, precedendo Ghali e Geolier, mentre i testi delle canzoni più digitati sono stati Tuta gold, La noia e Allucinazione collettiva. Spazio anche al cibo e quindi alle ricette: i Crumble cookies americani sono stati i più ricercati seguiti dalle lenticchie e dagli spatzle tipici della Germania meridionale e pietanza molto diffusa anche in Trentino. Settimo posto anche per l’insalata di riso.

Su Google si cercano anche informazioni sui significati di alcune parole o espressioni come All eyes on Rafah, slogan politico filo palestinese, oppure Cumbia, citata nella canzone La noia di Angelina Manga, e ancora frascheria, intersessuale, stop al genocidio ma anche dissing e anno bisestile. Tra le curiosità, gli utenti hanno chiesto come vestirsi nelle grotte di Frasassi e cosa fare a Durazzo.

E nel Mondo? Il maggiore incremento di ricerche lo hanno incassato le elezioni americane, il riscaldamento del clima, Trump, la Coppa America, monkeypox (il vaiolo delle scimmie) e Liam Payne, ex membro della band One Direction morto a ottobre.

© Riproduzione riservata