Ancora una volta tutto passa da una strettoia, l’Italia del calcio si aggrappa all’ultima chiamata per evitare l’incubo del nuovo fallimento. Il Mondiale 2026 sarà il primo della storia a 48 squadre ma gli Azzurri sono finiti di nuovo nel corridoio dei playoff per accedere a uno degli ultimi posti tra i 16 i riservati alle squadre europee: giovedì 26 marzo, a Bergamo, c'è la semifinale secca contro l’Irlanda del Nord. In caso di vittoria, martedì 31 marzo l’Italia giocherà la finale, altra gara unica, contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina. Sarà in trasferta, a Cardiff o Sarajevo, un’altra montagna da scalare. Novanta minuti e - si spera - altri novanta per decidere se il calcio italiano potrà ancora sedersi al tavolo dei grandi o se dovrà prepararsi al terzo disastro consecutivo.

In gioco c’è la qualificazione al torneo mondiale organizzato da Stati Uniti, Messico e Canada, ma soprattutto l’esame di identità di un Paese che ha fatto la storia del pallone ma ha perso la strada. Il trionfo del 2006 in Germania si è trasformato quasi in una maledizione. Dal 2010 in avanti, al Mondiale, l’Italia ha collezionato soprattutto macerie. In Sudafrica il cammino è finito già nei gironi, con il 2-3 incassato dalla modesta Slovacchia dopo i pareggi con Paraguay e Nuova Zelanda. In Brasile, quattro anni dopo, è arrivata un’altra eliminazione al primo turno, maturata con le sconfitte subite da Costa Rica e Uruguay. Dalle spedizioni disastrose al buio pieno il passo è stato rapido: niente Russia 2018, niente Qatar 2022. L'appuntamento in Medio Oriente è mancato addirittura pochi mesi dopo la vittoria agli Europei in Inghilterra. È la fotografia più crudele e paradossale dell’ultimo quindicennio azzurro: un titolo prestigioso e quasi inatteso in mezzo a una lunga stagione di fragilità e sconfitte.

I risultati non arrivano mai per caso, da tempo c’è un problema di sistema. Il movimento non funziona più come prima, si sono persi i giocatori di qualità, il livello è precipitato verso il basso. I campioni giocano solo dall’altra parte delle Alpi, da noi non esistono più i Baggio, i Totti, i Del Piero, giusto per scomodarne qualcuno tra tanti. I movimenti giovanili regalano produzioni sterili, con una mediocrità media legata al concetto perverso della vittoria a tutti i costi anche nelle partite tra i bambini. Vince chi è più grosso, non chi è più bravo. Gli allenatori lavorano su questo filone da subito e lo proiettano anche nelle categorie degli adulti tra tattica ossessiva e giocatori valutati quasi solo col parametro dell’altezza. Il calcio è cambiato, sicuramente le doti fisiche sono più importanti di prima, ma non in modo estremo come succede in Italia. Il giocatore che ha fantasia, che salta l’uomo, che dà del tu alla palla, come si diceva un tempo, non serve più. Meglio tanti soldati-marcantoni, indottrinati e chiamati a fare sempre gli stessi movimenti, senza un briciolo di estro, da allenatori capaci troppo spesso solo di allinearsi al gruppo, al mainstrem del momento. Un sistema che non è nella natura del calcio italiano, da sempre legato a tradizioni diverse, fatte di talento, di belle giocate, di intuizioni, di individualità. Ci si è messo a scimmiottare un altro tipo di calcio, quello che va più di moda, tra tattica e fisico, con la differenza che gli altri lo sanno fare meglio di noi. Le pesanti lezioni di calcio subite dalle squadre norvegesi tra nazionale e Champions Legaue sono la punta di un iceberg che conferma quanto siamo ancora lontano dalla strada giusta.

Poi ci sono i numeri, che raccontano le cose molto meglio di qualunque slogan. Il ReportCalcio della Figc certifica che in Serie A il minutaggio degli Under 21 italiani pesa appena per il 2,3%, contro il 60,8% degli Over 21 stranieri. Gli attaccanti italiani Under 21 incidono appena per l’1,5% dei minuti e per meno dell’1% dei gol. Non solo: il campionato italiano ha una presenza in campo di giocatori stranieri pari al 65,4%, mentre l’utilizzo di calciatori formati nel vivaio del proprio club è appena del 6,6%, terzultimo tra i 30 principali tornei europei. I giovani vengono quasi soffocati nella culla. In Serie A c’è l’impressione di un campionato che importa molto e seleziona poco. Non è un discorso contro gli stranieri in quanto tali, sarebbe provinciale e sbagliato. Il nodo è diverso: troppo spesso si riempiono le rose con giocatori che non alzano il livello, chiudendo nel frattempo la porta ai ragazzi cresciuti in casa, quasi sempre in nome della solita fisicità

Così il campionato invecchia, rallenta, si fa più tattico che intenso, più prudente che aggressivo. E quando arriva il confronto internazionale, quel deficit di velocità di pensiero, di gamba e di coraggio emerge con brutalità. È la differenza che passa tra il controllare una partita e il dominarla, tra il restare ordinati e il saper cambiare ritmo. I nostri club possono ancora produrre fiammate, ma la struttura generale continua a sembrare più povera e meno moderna dei grandi modelli europei.

Anche sul piano economico il divario è lì, visibile. Sempre secondo il ReportCalcio, il fatturato medio per club della Serie A è di 144,1 milioni di euro, lontanissimo dai 357,4 della Premier League e sotto anche Bundesliga e Liga. È vero: negli ultimi anni le italiane hanno saputo lasciare segni importanti in Europa, con finali e anche il successo dell’Atalanta in Europa League. Ma proprio per questo il paradosso è ancora più evidente: gli exploit non bastano a cancellare la sensazione di un movimento che vive di eccezioni e non di continuità. Per tornare davvero competitivo, il calcio italiano avrebbe bisogno di stadi moderni, conti più solidi, vivai più coraggiosi e di un’idea di gioco meno conservativa.

E poi c’è il tema più sottile, ma forse più profondo: il rapporto sentimentale con il Paese. Chi ha più di quarant’anni porta ancora dentro la notte di Spagna ’82; chi è cresciuto nei Novanta conserva Berlino 2006 come un album di famiglia. Le generazioni più giovani, invece, hanno ereditato soprattutto racconti. Per loro il Mondiale azzurro non è un ricordo condiviso, ma quasi una leggenda tramandata dai padri: perché nel 2010 e nel 2014 l’Italia è uscita subito, e nel 2018 e nel 2022 non c’era proprio. Il rischio vero non è che i ragazzi smettano di guardare il calcio: è che smettano di riconoscersi nell’Italia. Per questo i play-off con l’Irlanda del Nord non valgono soltanto un biglietto per Stati Uniti, Canada e Messico. Valgono la possibilità di riaprire una storia che si sta sfilacciando. E di evitare che l’azzurro diventi, per un’altra generazione, soltanto il colore di una nostalgia.

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