La discesa del Bitcoin sotto la soglia dei 60.000 dollari, per la prima volta dall'autunno del 2024, ha riacceso un interrogativo che accompagna il mercato delle criptovalute fin dalla sua nascita: siamo di fronte allo scoppio di una bolla oppure a una normale fase di assestamento di una tecnologia destinata a consolidarsi?

Montagne russe

La storia delle criptovalute è stata caratterizzata da cicli di entusiasmo e brusche correzioni. Dal lancio del Bitcoin nel 2009, gli investitori hanno assistito a impennate spettacolari e a crolli altrettanto repentini. Questa volatilità ha alimentato le critiche di chi considera le monete digitali strumenti puramente speculativi, privi di un valore intrinseco e sostenuti soprattutto dall'aspettativa che qualcun altro sia disposto a pagarle di più in futuro.

Eppure, a differenza di molte bolle finanziarie del passato, il settore delle criptovalute ha continuato a sviluppare infrastrutture, servizi e applicazioni anche nei momenti di maggiore difficoltà.

E non bisogna dimenticare che oggi il Bitcoin è detenuto da grandi fondi d'investimento, società quotate e investitori istituzionali. L'approvazione degli ETF legati alla criptovaluta negli Stati Uniti e in altri mercati ha inoltre contribuito a integrare questo asset nel sistema finanziario tradizionale.

Questo non significa che i rischi siano scomparsi. Il mercato resta fortemente influenzato dalla liquidità globale, dalle decisioni delle banche centrali e dallo stato d’animo degli investitori. Quando aumenta l'incertezza economica o salgono i tassi d'interesse, gli asset più speculativi tendono a subire le vendite più consistenti. Il recente ribasso del Bitcoin sembra riflettere proprio questa dinamica.

Cosa succederà?

La vera questione riguarda però il futuro utilizzo delle criptovalute. Finora il Bitcoin si è affermato più come riserva di valore digitale che come mezzo di pagamento diffuso. Le elevate oscillazioni di prezzo rendono infatti difficile utilizzarlo nella vita quotidiana. Diverso è il discorso per altre tecnologie blockchain, che stanno trovando applicazioni nei pagamenti internazionali, nei contratti intelligenti, nella gestione dell'identità digitale e nella tokenizzazione di attività finanziarie.

Molti osservatori ritengono che il futuro del settore non dipenderà tanto dalla crescita del prezzo delle singole criptovalute quanto dalla capacità delle reti blockchain di offrire servizi efficienti e sicuri. In questo scenario potrebbero emergere pochi operatori dominanti, mentre migliaia di progetti minori sono destinati a scomparire.

Tecnologia

Definire oggi l'intero comparto una bolla sarebbe probabilmente una semplificazione eccessiva. È invece più corretto affermare che il mercato abbia vissuto, e continui a vivere, fasi speculative molto intense. Come accadde con Internet alla fine degli anni Novanta, molte iniziative nate sull'onda dell'entusiasmo potrebbero non sopravvivere. Tuttavia, ciò non esclude che la tecnologia sottostante possa trasformare alcuni settori dell'economia.

Il calo sotto i 60.000 dollari rappresenta dunque un segnale di debolezza nel breve periodo, ma non necessariamente una sentenza definitiva sul futuro delle criptovalute. Gli investitori si trovano ancora una volta davanti alla stessa scelta: considerarle una moda destinata a esaurirsi oppure una tecnologia che, dopo anni di eccessi e correzioni, sta cercando una propria maturità.

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