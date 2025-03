Per vederla ci sono ancora pochi giorni. La mostra di Dolce&Gabbana che ha stregato Parigi è qualcosa di straordinario, fuori dal comune. Perché al di là dei parigini che impazziscono per loro e i loro capi di alta moda, la Ville lumière non è mai stata una “cosa” loro. Parigi è una città che non rientra tra i riferimenti dei due stilisti: qui, infatti, non hanno mai sfilato, come invece hanno fatto la gran parte dei colleghi. Ma da due mesi Parigi l’hanno conquistata con la mostra “Du coeur à la main”. E suona benissimo tradotto in francese quel Dal cuore alle mani che ha sfolgorato l’estate scorsa anche al Forte Village di Santa Margherita di Pula.

Alta Gioielleria, Alta Moda e Alta Sartoria: al Grand Palais, l’iconico padiglione monumentale costruito per l’Esposizione Universale del 1900 che ha riaperto dopo quattro anni di importanti lavori di restauro che lo hanno riportato allo splendore originale (in precedenza, nel 2024, ha ospitato le gare di scherma dei Giochi olimpici), la mostra è in programma fino al 2 aprile con oltre 200 abiti distribuiti in 10 sale a tema. Le creazioni sono raccontate attraverso una serie di temi che evidenziano tutte le influenze culturali italiane alle radici di Dolce&Gabbana: dall'arte, all'architettura, dall'artigianato d'eccellenza al folklore, dalla musica all'Opera, quindi il Balletto, il teatro e la “Dolce vita”. Ogni stanza è allestita con uno sfondo meraviglioso che trasporta il cuore in una dimensione parallela.

Curata da Florence Muller, storica della moda, la mostra è una dichiarazione d’amore alla cultura italiana e ripercorre lo straordinario processo creativo di Dolce&Gabbana: dal cuore, da cui scaturiscono le idee, alle mani, mezzo attraverso cui prendono forma (du coeur à la main, appunto). Quel significato del fatto a mano che vuol dire anche relazione umana.

Dalla prima all’ultima stanza (nel percorso sono esposte anche opere d’arte, tra cui dipinti dell’artista e attrice franco-statunitense Anh Duong) si compie un viaggio estetico (occorre un’oretta per apprezzarlo) che è anche un vibrante inno alla cultura italiana, la vera musa ispiratrice della maison di lusso. Dall'arte e dall'architettura al cinema, all'opera e al folklore regionale, ogni tappa della mostra esplora le sfaccettature di un'Italia appassionata e ricca di contrasti. Dietro ogni ricamo, dietro ogni motivo, dietro ogni pietra preziosa si nasconde una vera e propria dichiarazione d'amore per l’Italia.

E così, senza intellettualismi e senza filtri, i due ambasciatori del made in Italy raccontano la bellezza dell’Italia attraverso la moda, e lo fanno con un’autenticità di linguaggio che è elegante e sensuale, ma allo stesso tempo ironico, irriverente e rivoluzionario. Insomma se vi trovate a Parigi, immergetevi nel mondo di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, dove magia e fantasia, leggenda e realtà si intrecciano. C’è tempo solo fino al 2 aprile. Il prezzo del biglietto (26 euro) è ampiamente ripagato.

