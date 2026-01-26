Attenzione, perché il 2026 si preannuncia come uno degli anni più caldi di sempre dal punto di vista sportivo. Olimpiadi, Mondiali di calcio, la Formula 1 e il grande tennis, il calcio di casa nostra, il grande volley, il basket al massimo livello.

Due saranno le grandi manifestazioni, come abbiamo sottolineato: leOlimpiadi invernali di Milano-Cortina (dal 6 al 22 febbraio) e la Coppa del Mondo di calcio fra Stati Uniti, Messico e Canada (11 giugno-19 luglio).

Le grandi stagioni complete di tennis, con l’eterno duello fra il nostro Sinner e lo spagnolo Alcaraz, i motori, il ciclismo con Giro e Tour. Dodici mesi di grande sport.

Gennaio

Si comincia con la Dakar, la più difficile competizione per auto e moto. Tutto in piena Coppa d’Africa di calcio. La neve: letappe più importanti di sci alpino di Coppa del Mondo tra Kitzbühel e Oberhof. Il tennis inaugura la stagione con il primo Slam, l’Australian Open (18 gennaio-1° febbraio), anche il ciclismo si muove in Australia con il Tour Down Under.

Febbraio

Le Olimpiadi in Italia. Dal 6 al 22 febbraio Milano e Cortina ospitano i Giochi invernali, a seguire subito i Giochi Paralimpici (6-16 marzo). In giro per il mondo da non perdere l’8 febbraio il Super Bowl, nel rugby via al Sei Nazioni maschile, mentre Formula 1 e MotoGP entrano nella fase finale dei test.

Marzo

Parte la primavera dello sport. Formula 1 e MotoGP accendono i motori per i primi Gran Premi stagionali, l’atletica assegna i titoli dei Mondiali indoor. Il tennis si sposta negli Stati Uniti con i grandi Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Le classiche del ciclismo ci appassioneranno: Strade Bianche, Parigi-Nizza, Tirreno-Adriatico e soprattutto la Milano-Sanremo (21 marzo). Si chiude la Coppa del Mondo di sci.

Aprile

Super ciclismo con le grandi classiche del Nord Europa: Giro delle Fiandre (5 aprile), Parigi-Roubaix (12 aprile) e il trittico delle Ardenne. Il tennis, finalmente, ci riporta sulla terra rossa con i tornei 1000 di Monte-Carlo (5-12 aprile) e Madrid, mentre i motori proseguono tra Formula 1 e MotoGP.

Maggio

Uno dei mesi più caldi, sportivamente parlando, Primo grande appuntamento di ciclismo con il Giro d’Italia (9-29 maggio), mentre il tennis fa decollare gli Internazionali di Roma (28 aprile-17 maggio) e il secondo Slam, il Roland Garros a Parigi (24 maggio-7 giugno). Nel calcio spazio alle finali di Champions League, Europa League e Conference. Come sempre, basket e volley assegnano i titoli stagionali.

Giugno

L’11 giugno prende il via la Coppa del Mondo di calcio, un mese di grandi partite, con la speranza che l’Italia riesca a qualificarsi dopo due fallimenti. Intanto il ciclismo propone il Giro di Svizzera, l’atletica ci regala la Diamond League e il tennis si sposta nel suo giardino incantato, l’erba di Wimbledon (29 giugno-12 luglio). Da non perdere i bollenti Gran premi di Formula 1 e MotoGP.

Luglio

Il mese del Tour de France (4-26 luglio) richiama l’attenzione sul ciclismo, mentre a Wimbledon entra nel vivo la seconda settimana. Attenzione al volley, con le finali di Nations League.

Agosto

L’atletica celebra gli Europei di Birmingham (10-16 agosto), il tennis si sposta fra Canada e Stati Uniti con i Masters di Toronto, Montreal e Cincinnati. Nella seconda metà del mese, la ripartenza di Premier League e Serie A di calcio. Nel ciclismo partono la Vuelta e il Tour de France femminile.

Settembre

Via ai Mondiali su strada in Canada per il ciclismo, mentre il basket celebra i Mondiali femminili a Berlino, mentre il volley ci darà gli Europei maschili e femminili. Il calcio entra nella fase a gironi della Champions League, i motori non si fermano mai.

Ottobre

Una delle ultime corse di ciclismo sarà il Giro di Lombardia, nella prima metà del mese il tennis si sposta sui ricchissimi tornei asiatici, mentre judo e ginnastica assegnano titoli mondiali. Sulle nevi, a Sölden, si apre la nuova Coppa del Mondo di sci alpino.

Novembre

Tutti in campo all’Inalpi Arena di Torino per le Atp Finals, quindi senza pausa ecco la Coppa Davis. Formula 1 e MotoGP ci diranno chi sono i re della stagione, mentre maratone, rally e triathlon completeranno un calendario ricchissimo.

Dicembre

Il ritorno dei grandi eventi indoor. Il nuoto assegna i titoli ai Mondiali in vasca corta di Pechino (3-20 dicembre), la pallamano femminile celebra il suo Mondiale e la Formula 1 cala il sipario con il Gran Premio di Abu Dhabi (6 dicembre). Sarà un anno memorabile, allacciate le cinture.

© Riproduzione riservata