Dopo l’opposto Sofia Renieri, il centrale. Il secondo colpo di mercato dell’Hermaea Olbia è Karin Barbazeni: la giocatrice trentina, classe 1999, è chiamata a sostituire Jenny Barazza, passata dietro la scrivania nel ruolo di direttore sportivo del club gallurese, in vista della prossima stagione nella A2 femminile di volley.

Cresciuta tra il Basilisco Volley Mezzocorona e l'Argentario Trento, Barbazeni viene dal biennio trascorso con la maglia del Talmassons, ed è, dunque, un centrale che l’Hermaea conosce bene per averla affrontata da avversaria in campo. "L'ho vista giocare in alcune occasioni, soprattutto nella parte finale dello scorso campionato, e ho pensato subito che avesse le carte in regola per arrivare lontano nel mondo del volley: per questo motivo ho cercato di battere sul tempo la concorrenza e portarla a Olbia il prima possibile", ammette il presidente Gianni Sarti. "Non vediamo l'ora di accoglierla all'Hermaea: siamo certi che darà un ottimo contributo alla causa".

Entusiasta dell’accordo anche la giocatrice. "Non ho avuto titubanze nell'accettare la proposta della società: l'Hermaea – dice Barbazeni – è una realtà ormai consolidata in A2 e una società che ha avuto modo di farsi apprezzare per la sua serietà, referenze che, unite alla prospettiva di giocare titolare, mi hanno convinta immediatamente".

