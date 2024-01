L’Hermaea Olbia parte per Lecce, dove domenica, a partire dalle 17, affronterà il Melendugno in occasione della 7ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley.

Arrivata alla sosta invernale con sette sconfitte consecutive sul groppone, la squadra di Dino Guadalupi, penultima nel Girone B con 12 punti, sa di essere condannata alla poule salvezza. Ma contro la formazione pugliese, che in classifica la precede a +4 e può ancora ambire alla salvezza diretta, promette battaglia, nella consapevolezza che i punti fatti in campionato saranno la base da cui partite nella post season. «Purtroppo, le sconfitte portano negatività, ma dobbiamo tenere il focus sull’obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo», interviene la schiacciatrice biancoblù Laura Partenio presentando la gara.

«Contro Melendugno mi aspetto una partita combattuta», aggiunge, poi, l’esperta giocatrice, arrivata a dicembre in Gallura per rinforzare il roster dell’Hermaea. «Affrontiamo una buona squadra, ma giocheremo con il coltello tra i denti perché ci servono punti». Si gioca nella Palestra Polivalente San Giuseppe Da Copertino.

Squadre in campo alle 17: arbitrano Giovanni Giorgianni e Fabio Scarfò.

