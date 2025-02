Una domenica di break e si riparte. Chiusa la stagione regolare della A2 femminile di volley col successo sul fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley, piegato ieri al GeoPalace 3-0, e 26 punti in classifica, l’Hermaea Olbia si prepara ad affrontare la poule salvezza, al via nel fine settimana del 15 e 16 febbraio.

Il bottino conquistato nella prima parte del campionato colloca la squadra di Dino Guadalupi al secondo posto in classifica alle spalle dell’Offanengo, e rappresenta un’ipoteca sulla conferma della categoria. Ma Guadalupi avverte: «La storia insegna che se non si affrontano le gare col coltello tra i denti rischi su tutti i campi, per cui nella poule salvezza servirà la stessa applicazione mostrata finora».

Intanto ieri al GeoPalace è andata in scena la nona vittoria, frutto di una gara a senso unico: i parziali (25-11, 25-16, 25-18) parlano chiaro. «È sembrato che ne avessimo molto più dell’avversario, almeno per come si è espresso: al di là dei punti che ha accumulato ha dato fastidio a molte squadre, invece tra noi e loro il divario è sembrato tanto», ha sottolineato nel post partita Guadalupi. «Per contro – ha aggiunto il coach delle galluresi – in alcuni frangenti non mi è piaciuto il nostro attacco: la cosa importante era il risultato, ma mi aspettavo una prestazione più sfrontata».

In attesa del calendario della post season, in cui l’Hermaea affronterà le ultime cinque dell’altro girone in gare di andata e ritorno, per un totale di 10 giornate, Guadalupi indica la rotta. «Per la poule salvezza bisogna rimodulare gli obiettivi: oltre alla conferma della categoria, da raggiungere prima possibile, mi piacerebbe tenere viva l’idea del miglioramento. Altrimenti – conclude il tecnico brindisino – si rischia di sedersi».

© Riproduzione riservata