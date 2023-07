La campagna rinforzi dell’Hermaea Olbia prosegue con Francesca Parise: la schiacciatrice ligure, classe 2001, è l’ultimo acquisto del club gallurese, che si appresta a completare il roster da affidare al riconfermato coach Dino Guadalupi in vista della stagione 2023/24 della A2 femminile di volley.

Parise è infatti il settimo volto nuovo dell’Hermaea, che dall’anno scorso ha anche confermato due giocatrici, Islam Gannar e Sara Fontemaggi, di modo che la squadra è quasi pronta. Nel frattempo, la debuttante (nella categoria) Parise si presenta. «Sono competitiva e amo lavorare in palestra per migliorare il più possibile: darò il massimo per farmi trovare pronta ogni volta che il coach mi chiamerà in causa», dice la neo giocatrice biancoblù, reduce dall’annata in B1 con la maglia dell’Angelini Elettrodomestici Cesena.

«In tanti mi hanno parlato bene di Olbia: sono felice di aver avuto questa straordinaria opportunità dopo tanti anni di sacrifici. La Serie A è bel traguardo, ma al tempo stesso – aggiunge Parise – anche un nuovo punto di partenza: non potevo perdere questo treno».

