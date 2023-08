Yuka Imamura firma con l’Hermaea Olbia: la schiacciatrice giapponese vestirà biancoblù nella prossima stagione della A2 femminile di volley.

Reduce dalla lunga militanza con le Hisamitsu Springs e con la Nazionale nipponica, la giocatrice classe 1993 ha scelto di misurarsi per la prima volta nel volley europeo. E per farlo ha scelto Olbia. «Dopo l’ultimo campionato in Giappone ho pensato al ritiro», spiega Imamura, «ma quando ho ricevuto l’offerta dell’Hermaea Olbia il mio cuore ha iniziato a battere all’impazzata. A quel punto ho deciso di ascoltare i miei sentimenti e accettare la proposta: non vedo l’ora di mettermi alla prova in un gioco che prevede altezze e potenze diverse da quelle a cui sono abituata in Giappone».

Per la seconda volta nella sua storia, dunque, l’Hermaea guarda al Sol Levante: Imamura sarà, infatti, la seconda giocatrice giapponese nella storia del club gallurese, che nella stagione 2017/18 accolse Mami Uchiseto, grande protagonista di quel campionato. «L’ho conosciuta ai tempi dell’università, abbiamo giocato insieme e nutro grande rispetto nei suoi confronti: quando ho ricevuto la chiamata da Olbia mi sono confrontata anche con lei», svela a proposito della sua predecessora Imamura. «Della Sardegna so poco, a eccezione del bel mare: spero di poterla scoprire il più possibile. Quanto alla prossima stagione, personalmente, come giocatrice, mi piace attaccare lavorando sul muro avversario, e spero di contribuire positivamente anche in difesa. In ogni caso», conclude la banda ex Hisamitsu Springs, formazione con cui ha vinto 4 titoli nazionali e 5 Coppe dell’Imperatore, «l’obiettivo è aiutare la squadra a far meglio della scorsa stagione».

