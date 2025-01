L’Hermaea Olbia piega in rimonta la terza della classe Melendugno e spera. Il 3-1 maturato stasera al GeoPalace, in occasione alla 7ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, vale quota 23 in classifica e il -4 dalla poule promozione a due turni dalla fine della stagione regolare.

Per centrare l’obiettivo contro Trento e Abruzzo bservirà l’impresa, ma la prova offerta contro la Narconon Volley, sconfitta con parziali 20-25, 25-23, 25-22, 25-15, fa ben sperare. Le salentine arrivano in Gallura reduci da cinque successi consecutivi e da grandi favorite, e nel primo set tutto procede secondo copione: padrone di casa in difficoltà nelle prime battute, le ospiti ne approfittano per scavare il solco (5-10) e impostare la fuga, chiudendo 25-20 al primo set point.

La pallavolo, però, non è una scienza esatta, e dal secondo set la partita cambia volto: l’Hermaea prende in mano le redini del gioco, vincendo il secondo game a 23 e il terzo a 22, e approcciando il quarto determinata a chiudere il discorso. Dopo un avvio incerto, le biancoblù prendono campo e dominano, archiviando il set al secondo tentativo 25-15 e la partita col punteggio di 3-1. Il sogno continua.

© Riproduzione riservata