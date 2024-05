Con largo anticipo rispetto alle solite tempistiche, l’Hermaea Olbia annuncia il primo acquisto per il prossimo campionato di A2 femminile di volley: si tratta del coach Dino Guadalupi, confermato per il quarto anno consecutivo.

In vista dell’undicesima stagione di fila in cadetteria, il club gallurese ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico brindisino, che in biancoblù ha centrato la qualificazione alla Coppa Italia e ai playoff promozione al primo anno, primo turno di Coppa Italia e poule promozione al secondo e la salvezza al termine della poule salvezza di quest’anno. “Parto col dire che quattro anni nello stesso club è un record anche per me, e questo è già un indizio”, commenta Guadalupi. «Nonostante la stagione appena trascorsa abbia presentato periodi difficili in termini di risultati, non ho mai sentito mancare la fiducia da parte della proprietà e di tutto l'ambiente: le basi per ripartire per una nuova avventura all'Hermaea sono più solide che mai», dice ancora il coach pugliese, classe 1976.

«Per costruire la squadra partiremo da alcune conferme, puntando poi su nuove giovani di talento, come è nello stile e nella storia dell'Hermaea, ed elementi che apportino esperienza al gruppo, con la prerogativa di creare un buon equilibrio tecnico e di personalità», svela a proposito del roster Guadalupi. «La prossima stagione sarà caratterizzata dal livello molto alto di quelle squadre che puntano alla promozione diretta e ai playoff. Inoltre, il numero delle squadre che aspirano a stare vicine alla zona alta sembra maggiore, e noi puntiamo a collocarci in questa fascia. Il quadro più preciso degli obiettivi lo avremo, comunque, solo quando verrà emanata la formula del campionato e saranno definiti i roster che sono ancora in formazione – aggiunge in conclusione l’allenatore, ex Baronissi e Offanengo – ma stiamo lavorando con la società per porre le basi di una stagione avvincente».

