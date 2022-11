Sarroch si prende il derby e la testa della classifica. Nella quarta giornata di Serie B è arrivata la quarta vittoria per la formazione allenata da coach Franchi, ora prima in solitaria nel girone G a punteggio pieno.

Sabato sono arrivati altre tre punti nel combattuto derby contro il Cus Cagliari, chiuso sul 3-1. Ogni set però è stato una battaglia come dimostrato dai parziali: 25-23, 25-22, 23-25 e 25-23. Gli universitari sono stati i primi in questo avvio di stagione a strappare almeno un set a Sarroch, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Resta ancora a zero punti in classifica la Why Company Stella Azzurra, battuta 3-1 in casa da Appio Roma.

B1 femminile. Due vittorie in trasferta al tie-break per San Paolo e Capo d'Orso Palau nella quarta giornata di B1 femminile. Le cagliaritane sono riuscite a strappare la prima vittoria in campionato sul campo del Busnago Visette. A Piacenza, contro la Vap Galbiati è arrivata invece la seconda vittoria per Capo d'Orso, che ha dovuto attendere al quinto set per festeggiare il successo.

B2 femminile. Quarta vittoria in quattro partite per l'Alfieri, che sogna nel campionato di B2 femminile. Le cagliaritane hanno battuto nello scorso turno anche la Vero Volley Monza per 3-1 e guidano il girone C con un punto di vantaggio su Cinisello e Transport Ripalta. Vince anche La Smeralda Ossi, in trasferta contro Mondialclima Orago. Altra sconfitta invece per Garibaldi contro Lazzate Volley.

