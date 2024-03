La sconfitta subita dalla Millenium Brescia vice capolista della poule salvezza di A2 femminile di volley frena l’Hermaea Olbia, in zona retrocessione.

Ma dal sesto posto in classifica, a quota 25 e a pari punti con Bologna, quinta e prima delle squadre salve, a 4 giornate dalla fine della post season tutto è ancora possibile. Ne è sicura Virginia Adriano, che domenica al GeoPalace si è distinta come mvp delle galluresi con 19 punti realizzati. «Sto meglio, mi sono ripresa completamente», conferma. «Spero di riuscire a dare il massimo nelle prossime partite, in cui possiamo fare punti importanti».

Il giovane opposto, classe 2004, ha avuto un periodo poco brillante dopo una prima parte di campionato vissuto da protagonista. Fortuna vuole che il coach Dino Guadalupi possa contare di nuovo sulla nazionale azzurra nel momento clou della stagione. Nel quale la trasferta di domenica sul campo del Soverato avrà il suo peso. «Sarà una partita tosta: non voglio fare pronostici, però possiamo farcela e ci proveremo», dice Adriano della sfida con la terzultima della classe.

«Quella con Brescia è stata una partita brutta, soprattutto all’inizio: sembrava che non funzionasse niente, come se non giocassimo da due settimane, cosa che, purtroppo, può accadere. Però, sinceramente – ammette infine la giocatrice biancoblù – sono quasi contenta che sia successo contro Brescia e non in altre partite, di quelle da vincere per forza». Vedi la prossima.

