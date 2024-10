L’ultima volta in casa della Nuvolì Altafratte Padova finì 3-1 per l’Hermaea Olbia. Ed è con questo pensiero che la squadra di Dino Guadalupi torna in campo per preparare la trasferta di domenica, valida per la 5ª giornata della A2 femminile di volley.

A sottolineare il precedente con le venete di fine marzo ci pensa Laura Partenio. «Andiamo a Padova, dove abbiamo un ricordo positivo dall’anno scorso e incrociamo le dita», dice la schiacciatrice, intervenuta per commentare il momento delle galluresi dopo la sconfitta – uno 0-3 netto con parziali 22-25, 11-25, 13-25 – subita al GeoPalace dalla Futura Giovani Busto Arsizio, terza assoluta in campionato. «Penso che abbiano fatto un’ottima partita, con un livello molto alto, e noi abbiamo subito un po’ troppo. Soprattutto nella fase offensiva non siamo state abbastanza aggressive», spiega l’ex azzurra. «Loro ci hanno portato a rischiare di più, cosa che a volte porta il gioco dalla tua parte, ma altre volte no».

Pensare che l’avvio, con quella prima frazione condotta per lunghi tratti, lasciava intendere tutto fuorché un kappaò così pesante. «Abbiamo fatto un primo set bellissimo, molto aggressivo, la squadra girava bene. Peccato non aver potuto mantenere il livello fino alla fine: avremmo iniziato il secondo set allo stesso modo, invece è accaduto l’opposto», si rammarica Partenio. «Non me l’aspettavo, non so cosa sia successo, ma questo – conclude la capitana dell’Hermaea – deve farci capire che dobbiamo continuare a lavorare, e lavorare ancora».

© Riproduzione riservata