Inizia oggi la settimana più importante dell’anno per l’Hermaea Olbia, che domenica, tra le mura amiche del GeoPalace, si gioca il match ball salvezza contro la Vtb Fcredil Bologna.

Il successo pieno maturato sul campo della già retrocessa Nuvolì AltaFratte Padova nel turno pre pasquale ha permesso alla squadra di Dino Guadalupi di issarsi a quota 33 in classifica e di allungare a +2 sulla formazione emiliana, a segno sabato al tie-break sul Melendugno. Così alle galluresi, nello scontro diretto che chiude la poule salvezza e il campionato 2023/24, basterà un punto domenica per guadagnarsi l’undicesima stagione consecutiva in A2 femminile di volley.

Occhio, però, all’avversario, che arriverà in Sardegna determinato a ribaltare la situazione. “Avevo chiesto alle ragazze di guadagnarsi la possibilità di avere un match point domenica e ce l’abbiamo: dobbiamo andare a Olbia a giocarci le nostre carte pur sapendo che è una bella squadra e che hanno maggiori possibilità di risultato”, suona la carica il coach bolognese Gianluca Alberti in vista dell’ultimo atto del GeoPalace.

Oltre ai favori dei pronostici e il vantaggio in classifica, grazie al quale si può permettere anche una sconfitta al tie-break, l’Hermaea, a segno all'andata 3-1, avrà dalla sua il pubblico di casa in un palazzetto nel quale “le avversarie faticano a prendere le misure”, come sottolinea la schiacciatrice biancoblù Laura Partenio, mvp del match di Padova con 17 punti realizzati. La parola passa adesso al campo. Dove la grande rimonta dell’Hermaea merita di essere coronata come si deve.

© Riproduzione riservata