Dopo la partita col Concorezzo, vinta 3-1 tra le mura amiche del GeoPalace, Dino Guadalupi può ben essere soddisfatto. Per il risultato, che vale la quinta vittoria consecutiva, e la classifica, che in attesa del posticipo di stasera tra Busto Arsizio ed Esperia Cremona proietta la sua squadra al quarto posto con 17 punti, in piena poule promozione.

Ma l’allenatore l’Hermaea Olbia sa che c’è ancora margine di crescita, e nel post partita della 1ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley spiega: «Abbiamo giocato un set e mezzo su ottimi livelli, sopperendo con la qualità del gioco ai pochi errori commessi, dopo di che siamo vistosamente calati e abbiamo iniziato a faticare parecchio in attacco. Concorezzo ha iniziato a difendere tanto, costringendoci spesso alla rigiocata, e a quel punto la partita è diventata più complicata».

Intanto, con la vittoria in quattro set ai danni del vice fanalino di coda del Girone B le galluresi approcciano nel migliore dei modi la seconda parte della stagione regolare, che proseguirà sabato con l’anticipo sul campo dell’Esperia Cremona in quello che sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto. Ma Guadalupi avverte: «Nel girone di ritorno cercheremo ancora di ragionare in ottica di crescita: si vede a sprazzi il gioco che vorremmo sviluppare, ma ancora non riusciamo a essere costanti per tutta la gara».

