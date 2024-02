A pochi giorni dalla sfida con la Vtb Fcredil Bologna, l’Hermaea Olbia inizia a calibrare il tiro: reduce dai successi su Pescara e Padova, la squadra di Dino Guadalupi va a caccia del colpaccio sul campo delle emiliane, quarte in classifica e avversarie domenica in trasferta in occasione della 5ª giornata della poule salvezza di A2 femminile di volley.

«Sono molto contenta per la vittoria: Padova è una squadra forte, e in casa giochiamo bene. Abbiamo fatto un passo avanti, ma ragioniamo di partita in partita: abbiamo ancora tanto da lavorare», interviene Dana Schmit. «Dopo la giornata di riposo siamo tornate in palestra per preparare la trasferta di Bologna, dove ci attende un’altra partita importante. Hanno vinto lo scontro diretto con Melendugno». Scavalcando la formazione pugliese in classifica, con 25 punti.

A +3 sull’Hermaea, che domenica può operare l’aggancio e balzare fuori dalla zona retrocessione. «Giochiamo fuori», sottolinea la palleggiatrice austriaca, «ma sono positiva». Al campo l’ardua sentenza.

© Riproduzione riservata